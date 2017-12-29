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Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ' skandalı: Bu insanların onuru yok mu?

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, 'aşağılayıcı, bu insanların onuru yok mu' ifadesini kullandı.

29 Aralık 2017 Cuma 00:01
Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ' skandalı: Bu insanların onuru yok mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair soruları yanıtladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'e giden ekipte yer alan FETÖ'cü Astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmaya HERO (kahraman) tişörtüyle girmesiyle gündeme gelen tek tip kıyafet hakkında Kılıçdaroğlu tuhaf bir yorum yaptı.

"BU İNSANLARIN ONURU, KİŞİLİĞİ YOK MU?"

CHP lideri, yürürlükteki kanundan örnek vererek, "aşağılayıcı bir düzenleme getiriliyor. Bu insanlar mahkum olmadı ki. Yarın beraat ederlerse ne olacak. Peki, onuların onuru yok mu, kişiliği yok mu, ailesi yok mu" dedi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 00:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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