Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Sekin için talimat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu arayarak bir istekte bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Sekin için talimat!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:25
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu arayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Bayraklı'da adliye önündeki terör saldırısında hayatını ortaya koyarak büyük bir katliamı engelleyen şehit polis Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istedi.
Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu harekete geçti.

ADI ADLİYENİN YANINDAKİ PARKA VERİLECEK

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in adı, adliyenin yanındaki parka verilecek.

 
Etiketlerİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KocaoğluCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluAziz KocaoğluCHPFethi Sekin
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