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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı'ya yönelik açıklama yaptı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 09:48
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması

FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından Kavurmacı, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"DOĞRU BULMUYORUM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününe başlamadan önce gazetecilerle yaptığı konuşmasında, "Ömer Faruk Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum" dedi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 09:48
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. ömer faruk kavurmacı
  • AliAli1 gün önce
    O bır DAMAT!!!!. Hemen serbest bırakın. Tutuklama teammüllere aykırıdır!
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