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Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' önerisi

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'erken seçim çağrısı’ yaptı.

24 Ekim 2017 Salı 14:59
Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' önerisi

En son yapılan 16 Nisan referandumu ile 8. kez seçimlerden hezimet ile ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ilginç bir çağrı geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'erken seçim' çağrısında bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında dikkate değer olan o bölüm;

''Şimdi teklif ediyorum. Demokrasiyi koruyalım. 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için. Buyurun gelin seçimleri erken yapalım. 17 ay beklemenin bir anlamı yok. Anlamını kaybetmiştir. Şunu söyleyebilir, ‘Efendim seçimleri erken yapacağız da anayasada hüküm var. 367’yi bulamayız.' Söz CHP’nin sözü Kılıçdaroğlu’nun sözü. Getir kardeşim anayasayı değiştirelim. Erkene alalım seçimleri. El mi yaman bey mi yaman çıksın ortaya. Kim milletten kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Demokrasi adına söylüyorum. Demokrasiyi artık daha fazla katletmeyelim. Gidelim seçime bütün gerçekler ortaya çıksın. Milleten mi korkuyoruz. Hayır. Millet millet diye sabah akşam geziyorsan şimdi kendini milli iradenin yerine koyduysan açıkça sana meydan okuyorum gel kardeşim seçimi yapalım"

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:59
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. erken seçim
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 10 sa önce
    Vay Yalova kaymakamı, seçim Er meydanıdır, sende Erlik varmı
  • Ertuğrul Ertuğrul 10 sa önce
    Dokuzuncuyu özlemiş.
  • FATİHFATİH11 sa önce
    YÜRRÜÜÜÜÜ KİM TUTARKİSENİ ,YALANLARINLATABİKİ ...
  • FATİHFATİH11 sa önce
    ERKENSEÇİMDE KAYBEDERSENSİYASETTENÇEKİLECEKMİSİN,SANA DAİNANILMAZKİ NEYSE ...
  • Demir haciDemir haci11 sa önce
    Bos adam .yemezler ke-mal kiz bulamazsan dul al?
  • BozkurtBozkurt11 sa önce
    KeMAl yürekmi yedin  sen
  • YÜCE TÜRK MİLLETİYÜCE TÜRK MİLLETİ11 sa önce
    ....... Kaç seçim kaybettin doymadınmı .....Bilmiyormusunuz ki "namussuzlar seçimleri kazanamıyorlar". Önce namus ve haysiyyet.
  • AtaturkcugalatasarayAtaturkcugalatasaray11 sa önce
    Sen hangi turkiyede yasiyosun biz 3milyon turizm calisani 2 yildir issisiz ve en yakin secimde eyyyyy almanya hollandanin hesabini sorucaz chp ye oy vermeyiz zaten ama aksener hizir gibi yetisti.3 milyon feto magduruda hesap sorucak ve butun galatasaraylilar carsi fenerbahce ataturkculer.akp baraji gecemez 1milyon kisi sandik basinda olucaz bu sefer
  • TurkiyeturklerinTurkiyeturklerin11 sa önce
    Allah butun hirsiz yalanci feto ile isbirligi yapmis politikacilarin vatan satmislarin turk dusmanlarinin bin turlu belasini versin colugu cocugu yansin ateslere gelsin.
  • KaraKara11 sa önce
    Git kumda oyna
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