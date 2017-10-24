Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' önerisi
Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'erken seçim çağrısı’ yaptı.24 Ekim 2017 Salı 14:59
En son yapılan 16 Nisan referandumu ile 8. kez seçimlerden hezimet ile ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ilginç bir çağrı geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'erken seçim' çağrısında bulundu.
İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında dikkate değer olan o bölüm;
''Şimdi teklif ediyorum. Demokrasiyi koruyalım. 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için. Buyurun gelin seçimleri erken yapalım. 17 ay beklemenin bir anlamı yok. Anlamını kaybetmiştir. Şunu söyleyebilir, ‘Efendim seçimleri erken yapacağız da anayasada hüküm var. 367’yi bulamayız.' Söz CHP’nin sözü Kılıçdaroğlu’nun sözü. Getir kardeşim anayasayı değiştirelim. Erkene alalım seçimleri. El mi yaman bey mi yaman çıksın ortaya. Kim milletten kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Demokrasi adına söylüyorum. Demokrasiyi artık daha fazla katletmeyelim. Gidelim seçime bütün gerçekler ortaya çıksın. Milleten mi korkuyoruz. Hayır. Millet millet diye sabah akşam geziyorsan şimdi kendini milli iradenin yerine koyduysan açıkça sana meydan okuyorum gel kardeşim seçimi yapalım"
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Oğuzsoylu 10 sa önce Vay Yalova kaymakamı, seçim Er meydanıdır, sende Erlik varmı Ertuğrul 10 sa önce Dokuzuncuyu özlemiş. FATİH11 sa önce YÜRRÜÜÜÜÜ KİM TUTARKİSENİ ,YALANLARINLATABİKİ ... FATİH11 sa önce ERKENSEÇİMDE KAYBEDERSENSİYASETTENÇEKİLECEKMİSİN,SANA DAİNANILMAZKİ NEYSE ... Demir haci11 sa önce Bos adam .yemezler ke-mal kiz bulamazsan dul al? Bozkurt11 sa önce KeMAl yürekmi yedin sen YÜCE TÜRK MİLLETİ11 sa önce ....... Kaç seçim kaybettin doymadınmı .....Bilmiyormusunuz ki "namussuzlar seçimleri kazanamıyorlar". Önce namus ve haysiyyet. Ataturkcugalatasaray11 sa önce Sen hangi turkiyede yasiyosun biz 3milyon turizm calisani 2 yildir issisiz ve en yakin secimde eyyyyy almanya hollandanin hesabini sorucaz chp ye oy vermeyiz zaten ama aksener hizir gibi yetisti.3 milyon feto magduruda hesap sorucak ve butun galatasaraylilar carsi fenerbahce ataturkculer.akp baraji gecemez 1milyon kisi sandik basinda olucaz bu sefer Turkiyeturklerin11 sa önce Allah butun hirsiz yalanci feto ile isbirligi yapmis politikacilarin vatan satmislarin turk dusmanlarinin bin turlu belasini versin colugu cocugu yansin ateslere gelsin. Kara11 sa önce Git kumda oyna