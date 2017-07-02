Kılıçdaroğlu kaosu hedefliyor

Kandil'in de destek verdiği sözde 'Adalet' yürüyüşünün ardından da bazı eylemler yapılacağını itiraf etti. Aydın Doğan'ın garsonu Ahmet Hakan'a konuşan Kılıçdaroğlu, bazı aksiyon planlarının olduğunu söyledi.

Nasıl yani? Yeni eylemler mi yapacaksınız?

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Gelişen olaylara göre yeni aksiyon planlarını uygulamaya koyabiliriz.

Yani böyle yürüyüş benzeri aksiyonlar mı?

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Evet... Tabii...