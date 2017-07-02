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Kılıçdaroğlu kaosu hedefliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumu karşı karşıya getirebilecek eylemler yapabileceklerini söyledi.

02 Temmuz 2017 Pazar 09:39
Kılıçdaroğlu kaosu hedefliyor

Kandil'in de destek verdiği sözde 'Adalet' yürüyüşünün ardından da bazı eylemler yapılacağını itiraf etti. Aydın Doğan'ın garsonu Ahmet Hakan'a konuşan Kılıçdaroğlu, bazı aksiyon planlarının olduğunu söyledi.

Nasıl yani? Yeni eylemler mi yapacaksınız?

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Gelişen olaylara göre yeni aksiyon planlarını uygulamaya koyabiliriz.

Yani böyle yürüyüş benzeri aksiyonlar mı?

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Evet... Tabii...

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 09:39
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