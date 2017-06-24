Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt işareti

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü yürüyüşüne İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar cübbeleri ile katıldı. Kılıçdaroğlu bugünkü yürüyüşüne Bolu'ya 30 kilometre uzaklıktaki kamp alanından başladı. Bir araçtan kendisine yapılan bozkurt işaretine, Kılıçdaroğlu da aynı şekilde yanıt verdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününde yürümeye devam etti.



Kılıçdaroğlu, 'Gerginliklerden Türkiye çok acılar çekti, çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır Adalet Yürüyüşü' dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününe, geceyi geçirdiği Bolu'nun Avşar Köyü mevkisindeki kamp alanından başladı.









BOZKURT İŞARETİ



Kılıçdaroğlu'na yoldan geçen vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Bir araçtan kendisine yapılan bozkurt işaretine, Kılıçdaroğlu da aynı şekilde yanıt verdi.



REFERANDUM MİTİNGİNDE DE BOZKURT İŞARETİ YAPMIŞTI



Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesindeki Kayseri mitinginde de bozkurt işareti yapmıştı.



