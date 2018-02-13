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Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hapis cezası onanan FETÖ'cü Enis Berberoğlu hakkında konuştu.

13 Şubat 2018 Salı 14:44
Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili FETÖ'cü Enis Berberoğlu hakkında verilen hapis cezasını asla kabul etmediklerini belirterek, "Enis kardeşim hiç üzülme. Adımın Kemal olduğu kadar eminim, bu yargılama sürecinden mutlaka beraat edeceksin." dedi.

ENİS BERBEROĞLU'NUN CEZASI BELLİ OLDU

CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT TIR'ları kumpası davasında Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Enis Berberoğlu davasında karar açıklandı

CHP'Lİ İSİMLER DESTEK İÇİN MAHKEME ÖNÜNDEYDİ

MİT TIR'ları davasının İstinaf Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşması öncesi Berberoğlu'na destek için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekilleri Gamze İlgezdi, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu grup basın açıklaması yaptı.

CHP tutuklu FETÖ'cüye yine sahip çıktı!

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:44
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  3. enis berberoğlu

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