Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'ndan Akıncı Üssü için talep

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hain FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya müdahillik talebinde bulundu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:24
Kılıçdaroğlu'ndan Akıncı Üssü için talep

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Kılıçdaroğlu'nun katılma talebine ilişkin dilekçenin avukatı Celal Çelik tarafından mahkemeye sunulduğunu söyledi. Duruşmada, suçtan zarar gördükleri iddiasıyla bazı vatandaşların da müdahillik talebinde bulunduğu görüldü. Duruşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim, savunmasına devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:24
  1. kılıçdaroğlu
  2. akıncı
  3. üssü
  4. müdahillik
  5. talebi
  • Ayhan Ayhan 57 dk önce
    Şaka gibi. Akıncı üssünün yanından geçen 7 göbek uzaktan akrabasının topuğuna diken battı zahir. Utanmadan müdahillik talebinde bulunuyor. Komplo diye diye bir tarafını yırtan bendim sanki.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Öğretmenler seminerleri bulundukları ilde alacaklar
  1. Öğretmenler seminerleri bulundukları..
  2. Suudi Arabistan o ülkeyi vurdu: 30 ölü!
  3. Kurban Bayramı tatilinden kimler..
  4. FETÖ'cüler şereflerini kaybetme..
  5. Mısır'dan ABD'ye şok misilleme!
  6. ABD'nin yeni hedefi Türkiye'nin kardeş..
  7. 7 general ByLock gerekçesiyle emekli..
  8. Savaş uçakları oteli vurdu! Onlarca..
  9. Emri Barzani verdi! Kanalın bileti..
  10. Konyaspor'un yeni başkanı belli oldu!
  11. Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı..
  12. Bugün kapılar açılınca… Bir anda..
  13. Firari Salih Tuzcu Konyaspor'a açıkça..
  14. Çavuşoğlu Irak'ta açık açık söyledi!..
  15. Çocukları sakınmamız gereken bir..
  16. Türkiye o bölgeden çekilecek mi?
  17. Fenerbahçe - Vardar maçı hangi gün..
  18. Emri Mesut Barzani verdi! Kanalın..
  19. Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de..
  20. Londra'da tren istasyonunda yangın..
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
Meral Akşener’in partisi 2019 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı…
Meral Akşener’in partisi 2019 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı…