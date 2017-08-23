Kılıçdaroğlu'ndan Akıncı Üssü için talep

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Kılıçdaroğlu'nun katılma talebine ilişkin dilekçenin avukatı Celal Çelik tarafından mahkemeye sunulduğunu söyledi. Duruşmada, suçtan zarar gördükleri iddiasıyla bazı vatandaşların da müdahillik talebinde bulunduğu görüldü. Duruşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim, savunmasına devam ediyor.