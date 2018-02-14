Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar referandum iddiası: Sandıktan hayır çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 16 Nisan referandumuna ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, sandıktan yüzde 51.2 çıktığını iddia ederek, “YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.” dedi.