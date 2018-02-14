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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar referandum iddiası: Sandıktan hayır çıktı

Girdiği bütün seçimlerden boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da yapılan referandumdan ‘hayır’ çıktığını iddia etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:14
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar referandum iddiası: Sandıktan hayır çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 16 Nisan referandumuna ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, sandıktan yüzde 51.2 çıktığını iddia ederek, “YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.” dedi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:14
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. 16 Nisan Referandumu
  4. YSK

YORUM YAZ

  • MustafaMustafa52 dk önce
    Bu adamda zerre kabiliyet yok,sırf küreselciler seçmenini marjinalleştirip militanlaştırnası için tutuyor, kaos çıkarma peşinde.
  • SidkSidk54 dk önce
    Sizi esefle kiniyorum akil ile mal um sahsi ayni cumlede kullaniyorsunuz.
  • SerkanSerkan58 dk önce
    Amerikan komedyenleri olsa buna şaklaban derdi.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Hoşt, hoşt hoşt, diye bir deyim var bizde, bu ne zaman, neden söylenir??? Kim bilecek bakalım.
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