Kılıçdaroğlu’ndan Afrin operasyonu açıklaması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesinden Hande Fırat'a yaptığı açıklamada “Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır.Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir” dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisini aradığını ve ayrıntılı bilgi verdiğini de söyledi.