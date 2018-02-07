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Kılıçdaroğlu'ndan Afrin açıklaması, şaşırtmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin Afrin'e girmesini doğru bulmadığını söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:00
Kılıçdaroğlu'ndan Afrin açıklaması, şaşırtmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede kurulmak istenen yeni bir kukla devletin önünü kesmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla bölgedeki terör örgütlerine üst üste darbeler vurulurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bine yaklaştı.

 Mehmetçik kararlı bir şekilde Afrin'in merkezine doğru ilerleken, CHP'den YPG'li teröristleri sevindirecek bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU: "AFRİN'E GİRMEYELİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Türk askerinin ilerleyişi nedeniyle büyük bir panikle Afrin'de hendek kazmaya başlayan YPG'li teröristler, bu sözlerle sevindi.

ERDOĞAN'IN TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Afrin'den sonra Münbiç'e girileceğini ifade eden Erdoğan, Irak sınırına kadar terör temizliği yapılacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:00
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • ihsanihsan41 dk önce
    pes türkiye düşmanları ile aynuı ağız vatan haqini bu herşf savcı soruşturma başlar fezlekelerde derhal mahkemelere gönderilsin
  • Mehmet Mehmet 41 dk önce
    Bu adam ABD ağzıyla konuşuyor tavizler verilsin istiyor bu gün abd nin girdiği askeri olarak hangi ülke varsa 18 yıldan fazla bir süredir Afganistan örneği var ve bu ABD nin ne işi var oarada Irak’ta ne işi var Suriye’de ne işi var diye sorsana KemAl !!!!
  • fahrifahri2 sa önce
    Bu adamın doğrusu nedir? Doğrusu var mı? Neresi doğru? Doğruyu kaybedeli çok olmuş. Artık çok geç. Yüce Allah doğruya ulaştırmak istediğini ulaştırır, sapıklıkta bırakmak istediğine artık bir yol yoktur.
  • ÜmitÜmit2 sa önce
    Koltuğu yine kaptı ya artık gerçek yüzünü gösterebilir. Allah bu devleti chpkk nın eline düşürmesin !
  • Serkan BeşiktaşSerkan Beşiktaş2 sa önce
    Yıllarca CHP ye oy attım. Ama bu akıl tutulmasıdir. Çok pişmanım. Basiretli bir lider Afrin operasyonunu sonuna kadar net ifadelerle destekler ve tüm sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizlenene kadar bu işin sonuna kadar gidilmesini teklif ederdi. Bu mesele partiler üstü bir konudur. Bu konu üzerine kimse siyaset yapamaz. Ben kökeni Dersim li olan biriolarak sonuna kadar gidilmesini gerektiğini düşünüyorum. Afrinden girdik tüm kuzey ırak Suriye den başlayıp İsrail'den çıkmaktır asil mesele. Allah tum Mehmetciklerimizin yar yardımcısı olsun.
  • haydahayda2 sa önce
    artık türk milleti anlamalı bu adam gerçekten türk olamaz olsada insan olamaz tasması dışarıda ve sahibinin sesi gibi havlıyor. çakma gandiye gereken cevap sandıkta verilmelidir...
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