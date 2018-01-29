Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı iddialarına ilişkin "Abdullah Gül ismi ifade edildi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:38
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı iddialarına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" dedi.

ABDULLAH GÜL İSMİ İFADE EDİLDİ

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olacağı iddiaları üzerine ise "Abdullah Gül ismi ifade edildi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:38
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. abdullah gül
  • VatanVatan13 dk önce
    Kılıçdaroğlu ( Karabulut ) özetle der ki;Kimin aday olacağı veya kimi aday göstereceğimiz bizim irademiz dışında bir şey,iplerimiz ellerinde olan ağababalarımız kimi layık görürse o olur,diyor.Geçmişte belirlenen çatı adayda böyle belirlenmiş ve emir yerine getirilmişti.İradesi başkalarının elinde olanın karar alma ve uygulama gücü yoktur.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz43 dk önce
    Bir haber proraminda abd israil ingilterin aday gostereceginibazi onlarin isteleroni kibris istifa eden belediye badkanlain iyadesi hdp tutuklu olanlar bunlari duyupda bugibi kisilere sempati duyanlara duyrulur bindik bir alamete gidiyok kiyamete bunu elde etdinlerindekarsiliksiz kalmiyacagini duyurdu
  • müslimmüslim49 dk önce
    sayın gül,kraliyet ailelerine hemen satar bizi. gerç cumhurbaşkanıda kemalistlere sattı. %35 kemalist var bu ülkede. gelde şirki anlat.
  • Yunus16Yunus1650 dk önce
    YAKIŞIR ! ÜST AKLINIZFetöPERÇİNLEŞMİŞ OLUR.
  • bekirbekir58 dk önce
    çarçıbaşı apduluda al bayağı film çevirirsizniz beraber sen dönek o fırsat kollayan sinsi iş yaparsınız.....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Azez semalarında teşrik tekbirleri yankılanıyor
  1. Azez semalarında teşrik tekbirleri..
  2. TEM Otoyolu'nda kaza değil cinayete..
  3. Teröristlerin ölüme terk ettiği kadını..
  4. Burseya Dağı'nda sıcak çatışma anları..
  5. AK Parti'den kritik 'ÖSO' adımı!
  6. 'Tikli' amcanın zor anları kamerada
  7. Flaş gelişme! Galatasaray'ın yıldızına..
  8. Kilis'e bir roket daha düştü!
  9. Temel Paşa, TSK'nın aldığı Burseya..
  10. İçtiği su donan köpeğin dili rögar..
  11. Atak helikopteri Afrin'de terörist..
  12. El-Mhanni Fenerbahçe’nin radarında
  13. ''Dava bu hâkime düşerse, sonucu..
  14. ABD’nin inşaa ettiği beton mevziler..
  15. Zeytinburnu’nda Mehmetçik’e destek..
  16. Deve güreşlerinde bir kişi hastanelik..
  17. Minibüs nehre uçtu: 13 ölü
  18. Çaresiz kalan teröristler ABD ve..
  19. Kanserden korunmak için 20 önlem
  20. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final..
PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi