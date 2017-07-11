Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' ve 'Erdoğan' talimatı!

Kılıçdaroğlu İl başkanları toplantısına başkanlık etti. Kılıçdaroğlu başkanlara, "Halkın 15 temmuz etkinliklerine katılın, Erdoğan üzerinden polemiğe girmeyin" talimatı verdi.

11 Temmuz 2017 Salı 21:21
Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' ve 'Erdoğan' talimatı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 günlük yürüyüşün ardından İl Başkanları toplantısına başkanlık etti. Kılıçdaroğlu, tüm il başkanlarına 15 Temmuz Erdoğan konusunda talimat verdi.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre;Kılıçdaroğlu'nun il başkanları toplantısında açıklama yaptı.

"10 maddelik manifestoyu her yerde anlatın"

"İllerinize döndüğünüzde başınız dik, gururlu, Türkiye’nin en büyük demokrasi yürüyüşünün kahramanları olarak döneceksiniz. Mitingde açıkladığımız 10 maddelik manifestoyu muhtarlıklara, kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına bizzat elden dağıtın ve her yerde anlatın."

"Adalet ve demokrasi mücadelesi süreci yeni başlamıştır"

"Benim defterimde asla ve asla yorulmak yoktur. İl başkanları da “Yoruldum” demeyecek. Adalet ve demokrasi mücadelesi süreci yeni başlamıştır. Artık CHP eski CHP değildir. Bunun farkında olarak mücadeleye devam edeceğiz."

"Erdoğan üzerinden polemiğe girmeyin"

"Ucuz polemiklerden kaçınacağız. Kesinlikle hiçbir il başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden polemiklere girmeyecek."

"Sağduyulu tutumu sürdüreceğiz"

"Maltepe’de muhteşem bir miting yaptık. Toplumda her siyasi görüşten, her partiden katılım oldu. Bunda yürüyüş boyunca kullanılan sağduyulu tutum ve dilin etkisi var. Bu dili ve tutumu sürdüreceğiz."

"Miting hedefine ulaşmıştır"

"Bu ülkeye adaleti ve demokrasiyi getirecek tek parti CHP’dir. Maltepe mitingi bu umudu topluma aşıladı. Miting alanına insanlar sığmadı. Miting hedefine ulaşmıştır. Bunu gölgeleyecek davranışlardan kaçının. Onurlu mücadelemizi gölgeleyecek hiçbir eylem ve harekette bulunmayın. Parti içinde kısır tartışmalardan uzak durun."

15 Temmuz talimatı

Halkın 15 Temmuz’u ile FETÖ terör örgütünün darbe girişimi püskürtülmüştür. 15 Temmuz’la ilgili resmi etkinliklere katılın. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerini ziyaret edin.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:21
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  • ÖMERÖMER1 sa önce
    Hani kontrollü darbeydi. ...ne ayaksın Kılıçdaroğlu. ......
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şehit özel harekatçı Sevda'nın acısı ilk günkü gibi taze
  1. Şehit özel harekatçı Sevda'nın acısı..
  2. 15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra.....
  3. Devletin içindeki şeytan çıktı!
  4. Suriyeli kadının eşi: Türk halkı..
  5. Özbekistan’da vize işlemleri..
  6. Kudüs'ten Katar'a dev destek.. Abbas'ı..
  7. LYS'de iki soru iptal edildi
  8. Çok sürmedi... Hürriyet'in gözaltı..
  9. Kenya iki ülkenin sömürgesi
  10. Erdoğan, Erol Olçok'un mezarı başında..
  11. Mısır darbe ile birlikte toprak..
  12. Belçikalı turistler terör estirdi!
  13. Kılıçdaroğlu 3 kilo verdiğini iddia etti
  14. LYS sonuçları açıklandı!
  15. Mısır tarlasından 230 kök Hint..
  16. "Benim için tek gerçek bu sezon..
  17. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi..
  18. Serik’te şehitler için Mevlid-i Şerif..
  19. Karaman’da devrilen çekicinin sürücüsü..
  20. Başkan Kamil Saraçoğlu: 15 Temmuz..
Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü
Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü
Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...