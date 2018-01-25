Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip! Sürpriz isim...

Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak. Daha önce de Yalova milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına aday olacağını açıklamışlardı.

Eminağaoğlu, 29 ocak tarihinde Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak.