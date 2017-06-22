Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Böyle karşıladılar...

CHP Genel Başkanı Keamal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 8’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesi güzergahında yürümeye devam ediyor.



TEPKİ GÖSTERDİLER: ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYÜN



Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde verdiği molanın ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam eden Kılıçdaroğlu, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından rabia işareti ile karşılandı. Kalabalık bir grup halinde Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş yolunda toplanan grup rabia işareti yaparak, “şehitler için yürüyün” diye bağırdılar.

DEV ERDOĞAN FOTOĞRAFI

Yürüyüş güzergahında bulunan bir apartmandan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu dev pankart sallandırıldı.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü geniş güvenlik önlemi altında devam ediyor.