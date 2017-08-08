Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yazıklar olsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'daki ikametinden saat 14.10'da ayrılarak helikopter ile Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Beşikdağ mevkisinde geldi. Yapımı devam eden teleferik inşaat alanında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra ise ilçe merkezine geçen Erdoğan halka hitap etti. Konuşmasında Almanya'nın gün geçtikçe artan Türk düşmanlığını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanlar sallayıp duruyor, varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Biz Almanlara bir şey yapmadık, ama ne yazık ki son dönemde istikameti kaybettiler. Şurada Ekim ayında seçim var, ondan dolayı birisi bir tarafa birisi bir tarafa vuruyor. Nereye vurursanız vurun biz yolumuzda gidiyoruz. Biz Türkiye'yiz. Atacağımız bu adımlarla Türkiye'mizi çok daha farklı bir konuma getiriyoruz. getireceğiz." ifadelerini kullandı

İşte o konuşmadan satır başları

Artık dünya Türkiye'yi konuşuyor. Artık dünyada Türkiye bir idol olmuş durumda. Göreve geldiğimizde 3,4'ü konuşan Türkiye vardı. Şimdi hamdolsun çok yukarılara tırmandık. 3 bin 400'den şimdi 11 bine kişi başına milli gelirin ulaştığı bir Türkiye var. Battı, bitti diyorlardı. Ama Türkiye'yi öyle aldık şimdi bu noktaya getirdik. Geziciler çıktı meydana, dolaştılar, zannettiler ki, Gezicilerle biz Türkiye'yi bitiririz. Arkasında emperyalist güçler vardı. Bu emperyalist güçler onları kullanıyordu. 11-12 ağaç sökülüp başka yere götürülüyor diye kıyamet koparıyorlardı. Biz 2 milyon ağaç diktik. 2,5 milyar fidan diktik.Biz bu millete aşığız. Aşık olan dertli olan bir şeyler yapar. Aşık olmayan yapamaz. Eğitimde Türkiye'de üniversitesi olmayan il kaldı mı? 74 üniversiteyle başladık şu anda elhamdülillah 184 üniversiteye sahibiz

TRABZON ŞEHİR HASTANESİ YAKINDA GELİYOR



Şu anda fakir fukara, garip gurebaya para veriyoruz. Kime veriyoruz, anneye veriyoruz. Babaya versek gidecek onunla sigara içecek. İnşallah şimdi yeni eğitim öğretimde bu rakam biraz daha artacak. Burs ve krediler artacak. Lisansüstü, doktora onlar da artacak. Bu ülkede biz batıyla yarışacağız. Üniversitelerimizde kalite artacak. İnşallah bunlar için çok önemli adımlar atmamız lazım. Eğitimde bu adımları atarken sağlıkta şu anda Türkiye'nin dört bir yanında elhamdülillah hastanelerimiz var. Bir taraftan şehir hastanelerine başlıyoruz. İnşallah Trabzon'un şehir hastanesi de yakında başlıyor. Artık Trabzon'un sağlıkta hastane diye bir sorunu kalmayacak. Çünkü layığı neyse onu yapıyoruz.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: YAZIKLAR OLSUN



Ülke olarak ilaç yurtdışından mı gelecek. Onun bedelini biz devlet olarak öderiz. Vatandaşımın ilaç yok diye çile çekmesine göz yumamayız. Hakkınızı arayın, böyle bir şey olduğu anda ilgilileri, yetkilileri arayacaksınız. Hatırlayın o günleri ilaçları alamıyorduk. Doktor yazıyor beş tane ilaç, ikisi var üçü yok. Soruyoruz, "Git eczaneden alın" diye bir kafa tutuyorlardı bize. Rahmetli Savaş Ay'ın programında Kılıçdaroğlu ne yapıyordu? Hey gidi hey! Bunlarda sosyal adalet, sosyal demokrasi diye bir şey yok. Sosyal adalet bizde var, biz de onun gereğini yapıyoruz. Sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış Alman dergisine beyanatta bulunuyor, yazıklar olsun!



BUNLARI İYİ TANIYALIM



Türkiye'de adalet, özgürlük yokmuş. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken o kadar vatandaşa zulmettin. Bu hükümet sana o imkanı verdi. Hala sözde adalet derken senin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grevler var. Orada işçiler hakkını arıyor. Sen orayı hallet ondan sonra adaleti konuşalım. Adalet duygusal değildir. Adalet hissi değildir. Adalet yürek ister yürek. Kalkıp FETÖ'cü, DEAŞ'ı, PKK'yı korumak için sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun. Şimdi hasta diye yargı bıraktı onlar yürüyor. Bunları iyi tanıyalım.



ALMANLAR SALLAYIP DURUYOR



Japonlar bu ihaleye katıldılar, 1,5 milyar dolar buraya kredi temini oldu 2 bin 500 yataklı hastane İstanbul'a yapılacak. Bakın nasıl geldiler. At binenin kılıç kuşananındır bu böyle bilinmelidir. Almanlar sallayıp duruyor, varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Biz Almanlara bir şey yapmadık, ama ne yazık ki son dönemde istikameti kaybettiler. Şurada Ekim ayında seçim var, ondan dolayı birisi bir tarafa birisi bir tarafa vuruyor. Nereye vurursanız vurun biz yolumuzda gidiyoruz. Biz Türkiye'yiyiz. Atacağımız bu adımlarla Türkiyemizi çok daha farklı bir konuma getiriyoruz. getireceğiz."