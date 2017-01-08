Kılıçdaroğlu'na şehit annesi isyanı!

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi ağıt yakarken, teröristlere şehit diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na şehit annesi isyanı!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 10:29
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Şırnak'ta Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in (29) cenazesi, memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde toprağa verildi. Şehit Yüksel için ikindi namazı sonrası Çekerek Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.Cenazenin tören alanına getirilmesinden önce acılı anne Fendiye Çekerek ve yakınları, şehidin fotoğrafını öperek ağıtlar yaktı.

Törende, şehidin eşi Gülbahar Yüksel güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazı sonrası tabuta sarılan Gülbahar Yüksel, "Şehit olduğunu çocuklarına söylemedim. Ben çocuklara nasıl söyleyeceğim?" diye gözyaşı döktü. Şehidin çocukları Yiğit Murat (5) ve Eylül Naz (2) törene getirilmedi.İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde ilçe mezarlığına defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 
EtiketlerŞehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yükselteröristlere şehit diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu
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