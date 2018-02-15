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Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: TV'ye değil meydana çık

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak “Çık karşıma televizyonda tartışalım” sözlerine cevap verdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:08
Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: TV'ye değil meydana çık

MUHAMMET KUTLU/TBMM Bozdağ, TBMM’de gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi: “Sayın Kılıçdaroğlu her grup toplantısında bunu söylüyor. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın karşısında aday ol. 2019 seçimlerinde ‘Hodri Meydan” diyerek Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkarak yiğitliğini göster. Madem kendine güveniyorsun, madem cesursun o zaman 2019 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çık. Yiğitlik, televizyonlarda Erdoğan’ın karşısına çıkmak değil, 2019 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına çıkmaktır. Er meydanı televizyon ekranları değil, Anadolu’nun meydanlarıdır, 2019 seçimlerinde aday olarak meydanda ve sandıkta rakip ol.”

“KAÇIŞ YOK, ÇIKACAKSIN”

CHP’lilerin bile kendi genel başkanlarını Türkiye’yi yönetmeye layık görmediklerini belirten Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: “O zaman Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığına Türkiye’yi yönetmeye layık görmediğiniz birini neden CHP’nin Genel Başkanı seçtiniz?” Sayın Erdoğan televizyon kutularına sığmaz, o meydanların ve milletin gönlündedir, cesaretin varsa meydanlarda ve sandıkta karşısına çık. Kaçış yok. Eninde sonunda kıspeti giyip er meydanına çıkmak zorunda kalacak Sayın Kılıçdaroğlu. Millet ittifakını yapmış zaten. MHP adayını açıklamış, AK Parti’nin adayı belli. Yerli ve milli olanlar kimin yanında duracağına karar vermiş. Herkes safını belli etmiş. 2019 seçimlerinde kimi arayıp bulurlarsa, aday olarak kimi çıkarırlarsa çıkarsınlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında kazanabilecek aday çıkartamayacaklardır.”

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:08
  1. Ankara
  2. TBMM
  3. Bekir Bozdağ
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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