Kılıçdaroğlu'na destek Kandil'den geldi

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Anzele Parkı'na HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve Felaknas Uca ile birlikte gelen Kemalbay, vatandaşların bayramını kutladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşünü parti olarak desteklediklerini ifade eden Kemalbay, yakın bir zamanda bu desteği somut olarak sunacaklarını söyledi.

"AYRI BİR PLANIMIZ DA VAR"

Biz, kendi demokrasi planımızı da yakın bir zamanda açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Ama adalet yürüyüşünü desteklemek konusunda ise nasıl olacağı şekillenmediği için sizinle paylaşamıyoruz. Ama kendi, ayrıca kendi programımız da olacaktır. Yani ikisi birbirinden ayrı olacak."

KİRLİ İTTİFAK GÖZLER ÖNÜNDE

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın sözde adalet yürüyüşüne desteğini açıklaması CHP-Kandil ittifakını da bir kez daha gözler önüne serdi.