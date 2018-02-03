Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na kötü haber

CHP'nin 36. olağan kurultayında Muharrem İnce 165 delegenin imzasını alarak genel başkanlığa aday oldu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:05
CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na kötü haber

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 36. Olağan Kurultay bugün başladı. 

MUHARREM İNCE 166 İMZAYLA ADAY OLDU

Muharrem İnce, 166 delegenin imzasıyla genel başkan adayı oldu. Muharrem İnce'nin topladığı imza sayısı aslında Kurultay'da yapılacak oylama açısından önemli. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te gerçekleşen 18. Olağanüstü Kurultay'da da aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, o kurultayda 177 imzayla, Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da 1155 geçerli oyun 740'ını almış, İnce ise delegelerden 415 oy almıştı. Böylece İnce, bir önceki adaylığına kıyasla 10 imza daha az toplamış oldu.

CHP'DE BİR DÖNEM SONA ERDİ

Deniz Baykal'ın genel başkanlığı bırakmasının ardından yavaş yavaş tasfiye edilen CHP'nin ulusal kanadı bugün itibariyle tamamen tasfiye edildi. Kurultay'da görülmeyen İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP tüzüğünün öngördüğü yeterli oyu toplayamadı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:05
  1. Muharrem İnce
  2. CHP Genel Başkanı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB: Sınav çok zor olacak
    1. MEB: Sınav çok zor olacak
    2. Furkan Vakfı'na atanan kayyum belli oldu
    3. İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    4. CHP'de imza krizi sonuçlandı! Muharrem..
    5. Mustafa Tuna: Bu felaketin habercisidir!
    6. Belçika'dan yasa dışı göçmenlere mesaj
    7. Frans'dan işgal itirafı: Yanlış...
    8. Hainler sınır karakoluna saldırdı!..
    9. CHP'li Tekin öyle bir saçmaladı ki,..
    10. Suudi Arabistan'da 6 milyar dolar..
    11. İsrail, Gazze'de Kassam Tugayları'na..
    12. Niğde’de şoförlerden Afrin'e destek..
    13. Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere..
    14. CHP'li Tekin 'Oyumuz yüzde 49..
    15. Dışişleri Bakanlığı: ‘Afrin’de..
    16. Anadolu'nun en erken kiliselerinden..
    17. Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    19. Irak ordusundan, Suudi Arabistan..
    20. Almanya'dan Soğuk Savaş sonrası bir ilk
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi