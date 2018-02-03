CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na kötü haber

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 36. Olağan Kurultay bugün başladı.

MUHARREM İNCE 166 İMZAYLA ADAY OLDU

Muharrem İnce, 166 delegenin imzasıyla genel başkan adayı oldu. Muharrem İnce'nin topladığı imza sayısı aslında Kurultay'da yapılacak oylama açısından önemli. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te gerçekleşen 18. Olağanüstü Kurultay'da da aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, o kurultayda 177 imzayla, Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da 1155 geçerli oyun 740'ını almış, İnce ise delegelerden 415 oy almıştı. Böylece İnce, bir önceki adaylığına kıyasla 10 imza daha az toplamış oldu.

CHP'DE BİR DÖNEM SONA ERDİ

Deniz Baykal'ın genel başkanlığı bırakmasının ardından yavaş yavaş tasfiye edilen CHP'nin ulusal kanadı bugün itibariyle tamamen tasfiye edildi. Kurultay'da görülmeyen İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP tüzüğünün öngördüğü yeterli oyu toplayamadı.