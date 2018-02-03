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Kılıçdaroğlu’na ‘canlı yayına çık tartış!’ çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sık sık dile getirdiği ‘canlı yayında tartışalım’ çağrısına Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’dan farklı bir yorum geldi. Karahasanoğlu yazısında Kılıçdaroğlu’na zorlanacağı bir çağrıda bulundu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 03:28
Kılıçdaroğlu’na ‘canlı yayına çık tartış!’ çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel seçimler öncesinde, mahalli seçimler öncesinde, hatta son anayasa değişikliği ile ilgili referandum öncesinde tekrarladı: “Tayyip Erdoğan ile canlı yayına çıkmak istiyorum.. Niye çıkmıyor? Niye?”

Bu talebin haklılığını tartışabiliriz.

Bana da sorarsanız..

Çıkmaları gerekir..

Ama gelin görün ki..

Kim ne derse desin, medya hâlâ bu solakların elinde..

İktidarda olmanın dezavantajını da eklerseniz..

Yıllarca icraat yapmış olmanızın sonucunda, mutlaka eksikleriniz olmuştur, bunları düşünürseniz..

 Muhalefetteki kişinin bu eksiklikleri istismar etmesindeki vicdansızlığını da dikkate aldığınızda..

“Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu ile canlı yayında tartışması, pek mantıklı değil. Adil de değil” diyebilirsiniz..

Tayyip Erdoğan da, öyle diyor zaten..

Ama..

Aynı Kılıçdaroğlu..

Kendi partisinin başına geçmek üzere aday olanlarla..

Hem de kendisinin başbakan gibi 24 saat sürekli icraat yapan bir yönü olmamasına rağmen..

Sadece iktidara yönelik eleştirilerinin yeterli olup olmadığı ile sınırlı bir tartışma yapılacağı açık iken..

CHP Genel Başkanlığı’na aday olan muhaliflerle canlı yayında tartışmaya çıkmaması, ne ile izah edilir?

Muharrem İnce açık açık davet ediyor..

“Gelsin tartışalım” diyor..

Ama Kılıçdaroğlu’nda “tık” yok..

Evvelkileri boşverelim..

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 03:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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