Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel itirafçı ol, devlete sığın!
Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, yollara dökülerek adalet arayan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yaptı.30 Haziran 2017 Cuma 01:20
“İşgal Yürüyüşü” başlığı altında dikkat çeken bir yazı kaleme alan Yakup Köse, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na “…Gel itirafçı ol,” diye çağrıda bulundu.
‘Adalet’ yürüyüşünü ‘işgal’ yürüyüşü olarak nitelendiren Köse, “Türkiye'yi işgal etmek için seni yürütenleri açıkla, gel itirafçı ol, devlete sığın! Uğruna yürüdüğünü iddia ettiğin Enis Berberoğlu'na devlet sırrını kimin verdiğini muhakkak biliyorsundur, sadece o ismi bile söylesen yeterli olur, gerisini ilgili birimler halleder!” diyerek Kılıçdaroğlu’na seslendi.