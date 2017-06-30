Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel itirafçı ol, devlete sığın!

“İşgal Yürüyüşü” başlığı altında dikkat çeken bir yazı kaleme alan Yakup Köse, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na “…Gel itirafçı ol,” diye çağrıda bulundu.

‘Adalet’ yürüyüşünü ‘işgal’ yürüyüşü olarak nitelendiren Köse, “Türkiye'yi işgal etmek için seni yürütenleri açıkla, gel itirafçı ol, devlete sığın! Uğruna yürüdüğünü iddia ettiğin Enis Berberoğlu'na devlet sırrını kimin verdiğini muhakkak biliyorsundur, sadece o ismi bile söylesen yeterli olur, gerisini ilgili birimler halleder!” diyerek Kılıçdaroğlu’na seslendi.