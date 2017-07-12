Kılıçdaroğlu'na büyük şok... : 'Sen vatan hainisin! Köpek!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma polisleri Öncü TV Haber ekibini görüntülerini zorla gasp etmesinin ardından darp ederek yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşova'ya bağlı Selamlar Köyü'nde meydana geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köye geleceğini öğrenen Öncü TV haber ekibi köye gitti..

SELAM VERMEK İÇİN ARACIN KAPISINI AÇTI



Köylülerle çay içerek sohbet eden Kılıçdaroğlu vedalaşmasının ardından aracına bindi. Koruma polisleri eşliğinde hareket eden araca Neslihan Akman isimli bir kadın yaklaşarak, Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu aracın kapısını açmalarını, kendisine selam vermek istediğini belirtti

KORUMALAR GAZETECİLERE SALDIRDI



Bunu fark eden Kılıçdaroğlu'nun koruma polisleri Öncü TV haber ekibinden görüntüleri almak için önce görüntü alan Şaban Çakır'a saldırdı. Şaban Çakır'ın seslendiğini duyan Öncü TV Genel Yayın Yönetmeni Mukadder Deveci ve muhabiri Yavuz Emrah Sever yardım etmek için gittiğinde yaklaşık 8 kişilik koruma polisi 3 çalışanımıza birden görüntüleri almak için saldırdı. Çeşitli yerlerinden darp edilen Öncü TV çalışanları görüntüleri vermemek için direndi. Koruma polisleri Öncü TV kamerasını kırarak görüntüleri gasp etti..

GAZETECİLER CEMİYETİ KINADI



Düzce Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Erol Tayhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gümüşova ilçesi Selamlar köyünü ziyareti sırasında, bir kadının hakaret ve tehdit ettiğini görüntüleyen yerel televizyon muhabirlerinin, korumalar tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin, 'Olay üzücü, mesleki açıdan da bir hayli düşündürücü.' dedi.