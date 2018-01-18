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CHP'de ortalık iyice karıştı! Muharrem İnce de adaylığını açıkladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:09
CHP'de ortalık iyice karıştı! Muharrem İnce de adaylığını açıkladı

Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalan Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. CHP'li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00de, Ankarada adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız dedi.

Dün de Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 13:09
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. muharrem ince
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