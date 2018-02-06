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Kılıçdaroğlu'na bomba cevap: Algılayamamış... Ya şaşkın, ya da...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "3,5 milyon Suriyeli var, onlar niye Afrin'e gitmiyor, Mehmetçik savaşıyor" sözlerine Emin Pazarcı'dan bomba bir cevap geldi.

06 Şubat 2018 Salı 14:56
Kılıçdaroğlu'na bomba cevap: Algılayamamış... Ya şaşkın, ya da...

Akşam yazarı Emin Pazarcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği, "3,5 milyon Suriyeli var, onlar niye Afrin'e gitmiyor, Mehmetçik savaşıyor?" sözlerine cevap verdi.

YA ŞAŞKIN YA DA KÖTÜ NİYETLİ

Kılıçdaroğlu için "Anlamamış, algılayamamış ne olup bittiğinin farkında değil" diyen Emin Pazarcı'nın cevabı şu şekilde: 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:56
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Emin Pazarcı
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı harekatı

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  • BarutosmanBarutosman1 sa önce
    Ya bu beyinsiz i bırakın kendi başına. Sıfatına tükürdüğüm...
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