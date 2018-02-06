Kılıçdaroğlu'na bomba cevap: Algılayamamış... Ya şaşkın, ya da...

Akşam yazarı Emin Pazarcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği, "3,5 milyon Suriyeli var, onlar niye Afrin'e gitmiyor, Mehmetçik savaşıyor?" sözlerine cevap verdi.

YA ŞAŞKIN YA DA KÖTÜ NİYETLİ

Kılıçdaroğlu için "Anlamamış, algılayamamış ne olup bittiğinin farkında değil" diyen Emin Pazarcı'nın cevabı şu şekilde: