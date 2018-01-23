Kılıçdaroğlu’na bir saat hassasiyetlerimizi anlattı

YENİ AKİT / ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelerek devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 50 dakika süren baş başa görüşmenin ardından basının karşısına geçen Yıldırım ve Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.



BARIŞ PEŞİNDEYİZ



Afrin’in zeytini ile meşhur bir bölge olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şunları dile getirdi: “Afrin’e yapılan harekat bir barış harekatıdır. Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik gruplara sahip yerel halkın PKK ve DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması, onların özgürlüğüne kavuşturulması, yerlerinden yurtlarından edinilmesinin önüne geçirilmesi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun da belirttiği gibi hassasiyetlerimiz var. Hassasiyetlerimiz nedir? Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı, zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi ve bütün bunları yaparken de sivillerin zarar görmemesi.”



MİLLET ARKAMIZDA



Halk desteğine vurgu yapan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada bir şeyi memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu harekata milletimiz tam anlamıyla destek vermektedir. 80 milyon tek yürek halinde kahraman Mehmetçiğimizin başarısı için desteğini, duasını sürdürmektedir. Aynı zamanda siyasi partilerimiz, başta ana muhalefet partisinin değerli genel başkanı olmak üzere MHP de bu harekata tam destek vermektedir. Harekatın karşısında cılız bazı çatlak sesler çıkmakla beraber herhangi bir yurt çapında toplumsal olay gündeme gelmemiştir.”

Yine “kan” dedi



Başbakan, Bahçeli’nin ardından dün de Kılıçdaroğlu’nu kabul etti. Görüşmenin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine gelmiştir. Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar. En büyük arzumuz kimsenin burnu kanamadan ülkelerine dönmeleri. Suriye’nin toprak bütünlüğü çok önemli” dedi.