Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu’na bir saat hassasiyetlerimizi anlattı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

23 Ocak 2018 Salı 04:18
Kılıçdaroğlu’na bir saat hassasiyetlerimizi anlattı

YENİ AKİT / ANKARABaşbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelerek devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 50 dakika süren baş başa görüşmenin ardından basının karşısına geçen Yıldırım ve Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

BARIŞ PEŞİNDEYİZ

Afrin’in zeytini ile meşhur bir bölge olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şunları dile getirdi: “Afrin’e yapılan harekat bir barış harekatıdır. Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik gruplara sahip yerel halkın PKK ve DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması, onların özgürlüğüne kavuşturulması, yerlerinden yurtlarından edinilmesinin önüne geçirilmesi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun da belirttiği gibi hassasiyetlerimiz var. Hassasiyetlerimiz nedir? Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı, zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi ve bütün bunları yaparken de sivillerin zarar görmemesi.”

MİLLET ARKAMIZDA

Halk desteğine vurgu yapan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada bir şeyi memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu harekata milletimiz tam anlamıyla destek vermektedir. 80 milyon tek yürek halinde kahraman Mehmetçiğimizin başarısı için desteğini, duasını sürdürmektedir. Aynı zamanda siyasi partilerimiz, başta ana muhalefet partisinin değerli genel başkanı olmak üzere MHP de bu harekata tam destek vermektedir. Harekatın karşısında cılız bazı çatlak sesler çıkmakla beraber herhangi bir yurt çapında toplumsal olay gündeme gelmemiştir.”

Yine “kan” dedi

Başbakan, Bahçeli’nin ardından dün de Kılıçdaroğlu’nu kabul etti. Görüşmenin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine gelmiştir. Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar. En büyük arzumuz kimsenin burnu kanamadan ülkelerine dönmeleri. Suriye’nin toprak bütünlüğü çok önemli” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 04:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Sapkınlığı’ Doğan ve sol medya köpürtüyor
    1. ‘Sapkınlığı’ Doğan ve sol medya..
    2. Rahibeye başörtünü çıkart diyebilir mi?
    3. Sefer bizden zafer Allah’tan
    4. Sivillere yardım eli
    5. Bize akıl verenler 17 yıldır Irak’ta!
    6. ABD'den PYD/PKK'ya üst düzey ziyaret
    7. AYM’de darbe kalıntıları
    8. ‘Artık kimse ABD’yi ciddiye almaz’
    9. 'Zeytin Dalı' BAE’ye battı, bakanı öttü
    10. Kılıçdaroğlu’na bir saat..
    11. Suriyeli teröristler Rusya’ya çok kızgın
    12. Dursun Suna, Anayasa Mahkemesi’ne..
    13. Dünya Müslümanları Mehmetçiğe duacı
    14. Bu bir spor değil çocuk istismarı!
    15. Kaçak Peşmergeden YPG’ye destek
    16. Küresel servetin %82’si en zengin..
    17. Mehmetçik vuruyor FETÖ çıldırıyor
    18. Türkiye ABD'ye meydan okuyor
    19. Afrin Operasyonu'nda Türk pilot..
    20. ‘Kararlılığımızı 7 düvel gördü’
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...
    ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...