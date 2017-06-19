İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'na Alman gazı! Öve öve bitiremediler

Almanya'da yayın yapan Frankfurter Rundschau gazetesi, sözde adalet yürüyüşünden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek bir muhalefet olduğunu yazdı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 09:21
Kılıçdaroğlu'na Alman gazı! Öve öve bitiremediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berbeoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek Ankara'dan İstanbul'a yürümeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında partililerle Maltepe Cezaevi'ne kadar yürüyecek olması Alman basınında da kendine yer buldu.

"GERÇEK VE GÖRÜNEN MUHALEFET"

Ülkede yayın yapan Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, "Kılıçdaroğlu gerçek ve görünen muhalefetin sinyalini verdi. Türkiye'de bunun için çok uzun süre beklendi.

"GEÇ HAREKETE GEÇTİ AMA..."

Geç harekete geçti ama hiç harekete geçmemesinden iyidir. Hatta tarihi bir dönüm noktası bile olabilir." ifadelerine yer verildi.

YÜRÜYÜŞE DEVAM

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden vazgeçmemesini yazan gazete, bu duyarlılığın HDP'li vekillerin tutuklanmasında gösterilmediğini de belirtti.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 09:21
  1. almanya
  2. HDP İstanbul Milletvekili
  3. Alman gazetesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
    3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
    4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
    5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
    6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
    7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
    8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
    9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
    10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
    11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
    12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
    13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
    14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
    15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
    16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
    17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
    18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
    19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
    20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı