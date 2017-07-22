Kılıçdaroğlu'dan İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi
Terör devleti İsrail'in bölgede tansiyonu yükselten Mescid-i Aksa tavrına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan da tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da, ibadet hakkına müdahalesi kabul edilemez" dedi.22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnanç ve ibadet hakkı tüm insanların temel hakkıdır. Israil'in Mescid-i Aksa'da ibadet hakkına müdahalesi kabul edilemez" dedi. Kılıçdaroğlu, "İbadet hakkı uğruna şehit olanlara rahmet yaralılara şifa diliyorum" dedi.