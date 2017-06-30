Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir canlı yayında başlattığı sözde adalet yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

30 Haziran 2017 Cuma 11:49
Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?

15. gün molasında Habertürk'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu Adalet yürüyüşünde FETÖ'cülerin katılmış olma ihtimali ile ilgili soruya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu "Alnında yazmıyor ki ben FETÖ'cüyüm diye. Ben nereden bileceğim belki de vardır bu yürüyüşün içinde.. Belki vardır Fethullah Gülen'e sempati duyan belki de yoktur bilmiyorum."dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı'nın Adalet Yürüyüşü ile ilgili sorularını yanıtladı.

"BİREYSEL OLARAK HERKES KATILABİLİR"

Parti olarak değil bireysel olarak herkesin yürüyüşe katılabileceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu; "Adalet yürüyüşünde bir tane bile altı oklu CHP bayrağı göremezsiniz. Bu bir adalet yürüyüşü. Adalet kim tarafından arzu ediliyorsa ve kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bu yürüyüşe katılabilir. Ben bir kişi olarak buna katılıyorum. Bir parti olarak yürüyeceğimizi asla söylemedik. Her partiden insan var. Hiç kimsenin parti kimliği ile katılmalarını doğru bulmuyoruz ve istemiyoruz. Bireysel olarak herkes gelebilir." dedi.

"ALNINDA YAZMIYOR Kİ FETÖ'CÜYÜM DİYE"

"FETÖ'cüler de katılabilir mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi;

"Alnında yazmıyor ki ben FETÖ'cüyüm diye. Ben nereden bileceğim belki de vardır bu yürüyüşün içinde.. Belki vardır Fethullah Gülen'e sempati duyan belki de yoktur bilmiyorum.

Kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa siyasi parti ismi kullanmaksızın gelebilir."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:49
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. fetö
  3. adalet yürüyüşü
  • tuğrultuğrul5 dk önce
    Sen ağzını açıpta fetoşcular kesinlikle bu yürüyüşe katılamazlar dedin mi? Aziz şehit ve gazilere gelin beraber yürüyelim dedin mi? 
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu
  1. Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni..
  2. Bir ayda 43 kişi boğuldu
  3. Arabanın motorunu çalıştırdıktan hemen..
  4. Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı
  5. Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
  6. Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi
  7. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
  8. Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
  9. Çiçek saksısında kenevir
  10. Arkadaşına attığı 'uçan tekmeyle'..
  11. FETÖ polislerin maaş promosyonundan..
  12. Sosyal medyada PKK propagandası yapan..
  13. Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var..
  14. İşte Türkiye'nin yaşaması en tehlikeli..
  15. FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!
  16. TL ile ihracat dört nala
  17. Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu
  18. Vali Çelik’in veda mesajı
  19. Başkan Yağcı’dan ziyaret
  20. 109 bin kaçak sigara ele geçirildi
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek