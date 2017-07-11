Kılıçdaroğlu yürüdüğü yolu arabayla döndü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde adalet yürüyüşünün ardından Ankara'daki evine bugün karayolu ile ulaştı.

Kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, '27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim huzurluyum. E-5 karayolu üzerinden geldim. Yürüdüğüm yerleri bu sefer arabayla geçtim. Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum. Eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim. Umarım benim duyduğum huzuru Türkiye'de ki bütün vatandaşlarım duymuş olur' dedi.















