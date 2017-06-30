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Kılıçdaroğlu: Yolumuza devam edeceğiz

Kılıçdaroğlu, yollarına inanç ve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:11
Kılıçdaroğlu: Yolumuza devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan başlattığı adalet yürüyüşünün 16. Gününde Sakarya’nın Hendek İlçesinde şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti. Şehit Emniyet MüdürüGaffar Okkan’ın mezarlık ziyareti sonrasında basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, “Yolumuza inanç kararlılık ile devam edeceğiz. Bu basın toplantısını şehit aileleriyle birlikte yapıyoruz. Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret ettik. Gaffar Okkan emniyet müdürümüz. Terörle mücadele konusunda Gaffar Okkan’ın kararlılığı ve tutumu Türkiye’nin her köşesinde takdir topladı. Halkla teröristleri ayırma konusunda Gaffar Okkan’ın izlediği yol çok değerlidir. Teröristler tarafından öldürüldüğünde bütün Diyarbakır yas tuttu. Öldükten sonra Diyarbakırlıların büyük kısmı çocuklarına Gaffar Okkan ismini verdi. Gaffar Okkan’ unutmayacağız. Terörden çok acı çektik. Analar ağlamasın diye şiirler okuduk, türküler söyledik. Terör hala can yakıyor özellikle terörle mücadele konusunda emin olun son derece samimiyiz. Her ortamda dile getiririm, bizden ne istiyorlarsa her desteği vermeye hazırız. Terörü kendi topraklarımızda istemiyoruz, huzur ve adaleti istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne devam etti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:11
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