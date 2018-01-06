Kılıçdaroğlu yolsuzluğa sahip çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ üyesi olmak, belediye ihalelerinde yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve zorla bağış almak gibi soruşturmalar kapsamında görevden aldığı Murat Hazinedar'ın parti içinde korunduğu bu yüzden de parti içindeki tartışmaların alevlendiği ortaya çıktı.

VEKİLLER İÇİN 'ÇETE' DEMİŞTİ

Hazinedar CHP Parti Meclisi'nce disipline sevk edilmişti. CHP yönetimince oluşturulan İlhan Cihaner'in başkanlığındaki komisyon tarafından hakkındaki yolsuzluk iddiaları mercek altına alınan Hazinedar için hazırlanan rapor işleme konulmadı. Rapor Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından sumen altı edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruyucu tavrı parti içindeki Hazinedar krizini tırmandırırken Murat Hazinedar'ın sosyal medyadan Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner ve Mehmet Ali Çelebi gibi isimleri 'çete'cilikle suçlaması konunun PM gündemine gelmesine yol açmıştı. Disipline verilmesi ve partiden ihraç edilmesini isteyenleri çetecilikle suçlayan Hazinedar "CHP içinde FETÖ'ye benzer bir çete" olduğunu iddia ederken, Hazinedar milletvekillerine yönelik suçlamaları nedeniyle uyarı cezası almıştı.

5.5 MİLYONLUK MAL VARLIĞI

2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Murat Hazinedar mal varlığındaki artışla da tartışma konusu olmuştu. Göreve gelmeden önce 21 bin lira vergi ödeyen Hazinedar'ın göreve geldikten bir yıl sonra edindiği 5.5 milyonluk mal varlığı ile 750 bin lira değerinde arazi aracı satın aldığı iddiaları gündeme gelmiş, Hazinedar iddialara "Göreve başladığımda toplam mal varlığı 52 milyon lira olan bir avukat ve iş adamıydım" yanıtını vermişti.

'HAZİNEDAR SORUŞTURULSUN' DİYENLER ŞİMDİ 'CHP'YE KUMPAS KURULDU' DİYOR

Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasını "siyasi kumpas" olarak nitelendiren CHP'liler, yolsuzluk iddialarıyla ilgili ilk şikâyetin kendi vekillerinden geldiğini unuttu. İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter'dan, Beşiktaş Belediye Başkanı için "Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım" demişti. İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da 2014 Kasım'da Etiler Polis Okulu arazisinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürüp, "Bu arazi Vakko'dan 475 bin TL'ye doldurduğunuz özel gardırobunuz değil" demişti.

15 TEMMUZ'DAN BİR GÜN ÖNCE LONDRA'YA GİZEMLİ SEYAHAT

Mülkiye Müfettişleri, Hazinedar'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Londra'ya gitmesini de mercek altına aldı. İddialara göre Hazinedar, kalkışma girişiminden 2 gün sonra Türkiye'ye döndü. Hakkında FETÖ/PDY soruşturması devam eden Hazinedar, darbe girişimi sonrası yurtdışına yasağı konulunca, özel kalem müdürü olan kızkardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç'ı sıklıkla yurt dışına gönderdi. Pelin Başlangıç 15 Temmuz'dan bugüne 7 kez yurtdışına çıktı. Kızkardeşin seyahatlerini şüpheli bulan müfettişlerin görüşü doğrultusunda kara para aklanma ihtimali üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK da devreye sokuldu.