Kılıçdaroğlu yine teröre karşı duramadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin gizli belgelerini yayımlatan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek, Ankara'dan İstanbul'a 24 günde yürüdü. Sözde 'adalet' isteğiyle gerçekleştirdiği yürüyüş nedeniyle kamuoyunda tepki alan Kılıçdaroğlu, Tunceli'de önceki gün gerçekleştirilen ve bir saat süren 'teröre tepki' yürüyüşünde ise ortada yoktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis'te terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için yaptığı konuşma nedeniyle teşekkür ettiği CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un organize ettiği yürüyüşte gözler FETÖ ve PKK yandaşlarının desteklediği sözde 'adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nu aradı. Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında, Necmettin öğretmen için "Bu kardeşimiz hepimizin onuru, hepimizin gururur" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, kendi memleketinde CHP'lilerin başını çektiği teröre tepki yürüyüşünde yer almadı.

PRİM VERMEMELİYİZ

Tunceli'de ise Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesine tepkiler sürdü. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy da dün PKK'ya tepki gösterdi. 17'ncisi düzenlenen Geleneksel Çemişgezek Dut ve Peynir Festivali'nde konuşan Ersoy, "Barışın kenti olarak adlandırdığı bu topraklarda geçtiğimiz günlerde kaçırılan ve ardından cesedi suyun kenarında bulunan Necmettin öğretmene yapılanlar bizim birlik ve beraberlik ruhumuza, barışçıl yapımıza göz diken ve bundan rahatsız olan bunu bozmaya çalışanlardır. Bunlara prim vermemelisiniz. Bunlara pirim vermememiz gerekir. Zalimce katledilen şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum" dedi.