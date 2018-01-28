Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu yine saçmaladı!

CHP Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda Cumhuriyet'i kurduğunu hepimizin bilmesi lazım. Osmanlı'da millet mi vardı? Cumhuriyetle beraber oldu" dedi.

28 Ocak 2018 Pazar 13:57
Kılıçdaroğlu yine saçmaladı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları kongresinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Osmanlı battığında bir metre milli demir yolu yoktu. Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yoktu. Övgüler düzüyorlar. Osmanlı'nın silahı yoktu. Osmanlı'nın ordularının başkaları yönetiyordu. Toplu iğne üretemiyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda Cumhuriyet'i kurduğunu hepimizin bilmesi lazım. O zor koşullarda Türkiye'yi demir ağlarla ördü. 1930'da Merkez Bankası'nı kurarak kendi milli paramıza sahip olduk. O zor koşullarda 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurdu. 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı. Kırıkkale'de Makina Kimya kuruldu. Bu gerçeğin hepimiz tarafından bilinmesi gerekiyor. Bütün gençlerimiz tarihi, Osmanlı'nın hangi koşullarda battığını iyi bilecek. Geçmişini bilmeyen geleceğini sağlıklı inşa edemez. Bu güruh geçmişini bilmediği için geleceğini inşa edemiyor.
Osmanlı'da millet mi vardı? Cumhuriyetle beraber oldu. Kimse sarayın, padişahın kulu kölesi olmadı. Hepimiz Cumhuriyet'in özgür ve eşit bireyleri olduk. Cumhuriyet kurulmasaydı belki böyle bir toplantı dahi yapamacaktık.
Şimdi bize kahramanlık taslıyorlar. Gençlerin tarihsel arka planı çok iyi bilmesi lazım. Düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan adam bize milliyetçilik dersi veriyor. Hadi canım sende.
Daha düne kadar Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilirken bu kahramanlık edebiyatı yapanlar neredeydi? Unuttuğumuzu mu sanıyorlar? Hep birlikte bu ülkenin geleceği için güzel şeyler söylemeliyiz. Hiç kimse unutmasın. Bu topraklarda en güçlü olanlar bizleriz. Çünkü bizler insan haklarını, demokrasiyi savunuyoruz.
Dikta yönetimlerine karşı, baskılara karşı mücadele kolay değildir. Her mücadelenin bir bedeli vardır. O bedeli onlara ödeteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizim hedefimiz ne? Çağdaş uygarlığı yakalamak. Bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürce konuşmasını sağlamak. Güçlü bir sosyal devleti ayağa kaldırmak.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:57
  1. kılıçdaroğlu
  2. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  3. osmanlı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkede polis merkezine bombalı saldırı: 5 ölü
    1. O ülkede polis merkezine bombalı..
    2. Kılıçdaroğlu yine saçmaladı!
    3. Galatasaray'ın 10 numarası Alman..
    4. Papa'yı şaşırtan hediye! Osmanlı...
    5. İran'da sıcak çatışma! 3 İran askeri..
    6. FETÖ'nün alçak çağrısı Bylock'ta
    7. O ülkede çok sayıda ölü var!..
    8. Milyarder prens serbest kalmak için ne..
    9. Dünyaca ünlü yıldız bedava..
    10. Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
    11. Yunan Bakan Kardak'a yaklaştırılmadı
    12. Adnan Oktar kimseyi umursamadı!..
    13. Jason Denayer rekoru kırdı
    14. ABD’yi anlamak!
    15. Hizbullah'ın önemli ismi konuştu:..
    16. Bakan Çavuşoğlu'ndan sosyal medyada..
    17. Afrin şehidini eşi böyle karşıladı!
    18. Galatasaray'a o oyuncudan kötü haber!
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    20. Flaş gelişme! Sahaya çıkmama kararı...
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin