Kılıçdaroğlu yine halkının değil, teröristlerin safında

Bu haber 3.075 kez okundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere 'sahip çıkan' Ayşegül Başar'a sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin anayasanın savunulmasını suç kabul ettiğini savunarak, "Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız?" diye sordu.

Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor. Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 4 Ocak 2017

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor. Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız? Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir" dedi.

TUTUKLANMIŞLARDI

Okmeydanı'ndaki bir kahvehanede yaptığı konuşması sosyal medyada paylaşılan Ayşegül Başar ve orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya'nın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmıştı.

CUMHURİYET GAZETESİ ÇALIŞANI

Ayşegül Başar'ın Cumhuriyet Gazetesi çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.

TERÖRİSTLERLE İLGİLİ TWEET

Başar'ın, Çağlayan Adliyesinde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlerle ilgili attığı skandal tweet ortaya çıkmıştı.