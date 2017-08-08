Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama: CHP'li belediyeler...

Ankara'da CHP'li belediyeler toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz. Niçin İstanbullular hafta sonu CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere akın ediyorlar? Eskişehir çölde vaha gibi yemyeşil bir cumhuriyet kenti oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

Nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz.

Niçin İstanbullular hafta sonu CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere akın ediyorlar? Eskişehir çölde vaha gibi yemyeşil bir cumhuriyet kenti oldu.

İZMİR VE ŞİŞLİ'DE ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU VE SU YOK

CHP'li İzmir Belediyesi'nde musluktan bile su akmazken, İstanbul'un en elit semti Şişli'de ise çöp dağları oluşmuştu. Yine CHPli Tekirdağ Belediyesi'nde de yollar yıllardır vatandaşın çilesi olmuş durumda.