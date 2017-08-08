Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama: CHP'li belediyeler...

Ankara'da CHP'li belediyeler toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi belediyelerini övdü ama çöp dağlarından bahsetmedi.

08 Ağustos 2017 Salı 12:07
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama: CHP'li belediyeler...

Ankara'da CHP'li belediyeler toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz. Niçin İstanbullular hafta sonu CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere akın ediyorlar? Eskişehir çölde vaha gibi yemyeşil bir cumhuriyet kenti oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

Nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz.

Niçin İstanbullular hafta sonu CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere akın ediyorlar? Eskişehir çölde vaha gibi yemyeşil bir cumhuriyet kenti oldu.

İZMİR VE ŞİŞLİ'DE ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU VE SU YOK

CHP'li İzmir Belediyesi'nde musluktan bile su akmazken, İstanbul'un en elit semti Şişli'de ise çöp dağları oluşmuştu. Yine CHPli Tekirdağ Belediyesi'nde de yollar yıllardır vatandaşın çilesi olmuş durumda.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 12:07
  1. chp
  2. İzmir
  3. Kılıçdaroğlu
  4. SİYASET Haberleri
  • AliiAlii16 dk önce
    Yalan mı ankarada ailenizle keçiörende pursaklarda sincanda mı gezersiniz batıkent Yenimahalle Çankayada mı.
  • haydahayda30 dk önce
    kk nın eline verin süpürgeyi süpürsün sokakları dedikodu yalan üretmesin pis herif akşamlarıda şişlinin çöplerini alsın en azından alınteriyle bir iş yapmış olur kkkkkkkkkkkkk ancak ozaman ben ona chp nin genel müdürü derim ,,,,,,
  • Hasan aliHasan ali32 dk önce
    CHP ise nornaldiiir.
  • Turan Turan 33 dk önce
    KK klasik yalanı gayet normal şaşırmadım
  • Hadi ordanHadi ordan35 dk önce
    Siz normal değilsiniz.Kin,haset hep sizde,iftira sizde.Güya müslüman olacaksınız hadi ordan.....
  • hasanhasan44 dk önce
    almanya jurnalcisi utanmaz adam
  • ŞakiŞaki59 dk önce
    Normaldir(!!!!!!!)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barzani'ye şaşırtmayan destek! Bağımsızlığı hemen tanırız
  1. Barzani'ye şaşırtmayan destek!..
  2. Kadir Topbaş'tan çok sert tepki
  3. AK Partili isim öldürüldü
  4. ABD yanlış hedefi vurdu: Onlarca ölü..
  5. Kılıçdaroğlu yine güldürdü: CHP'li..
  6. Dursun Özbek'ten Fatih Terim ve Arda..
  7. 112 TIR hava karardıktan sonra geldi!..
  8. Fetbazlar boş durmuyor! Organik hoşaf..
  9. O ülkeye balistik füze ile saldırı..
  10. Suudi Arabistan'dan flaş 'Hac'..
  11. Kurtulmuş'tan Türkiye düşmanlarına..
  12. "Din adına efelik TASLAMAN hiçbiriniz!"
  13. Erdoğan düşmanlığı Almanlara kafayı..
  14. ABD gördüğü yerde vuracak!
  15. Cep telefonlarına TRT zammı geldi
  16. Almanya'da büyük rezalet! Çöp..
  17. LYS tercih sonuçları bugün..
  18. Pentagon'dan İHA düzenlemesi!
  19. Erzurum'da halk seferber oldu... 3..
  20. Almanya’dan ‘Tek tip kıyafet’..
Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...