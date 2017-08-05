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Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yerden yere vurdu!

Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı, Alman turistlere Türkiye konusunda uyarılarda bulundu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 17:42
Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yerden yere vurdu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da yayın yapan Focus'tan Frank Nordhausen'ın sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Almanların istediği gibi, Türkiye'yi yerden yere vuran CHP Lideri, ülkede can ve mal güvenliğinin olmadığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kamuoyu yoklamasına göre Almanların yüzde 90’ı şu sıralar Türkiye’ye seyahat etmek istemiyor çünkü mesela yanlış bir tişört veya yanlış bir şaka yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korkuyu duymakta haklılar mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"GÜVENLİK GARANTİSİ YOK"

"Ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye’de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum: ne canınız ne de mal ve mülkünüz için. Devlet elbette terör organizasyonlarının propagandasına karşı önlemler almalıdır. Maalesef yasaların geçerli olmadığı ve adaletsiz bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın güvenini yeniden kazanmak için Türkiye acilen normale ve demokrasiye geri dönmek zorunda."

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 17:42
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Almanya
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