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Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti!

Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz The Guardian gazetesine yazı yazarak Türkiye'den şikayetçi oldu.

07 Temmuz 2017 Cuma 08:32
Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti!

BBC Türkçe'nin haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalede, 'adaletsizlik, keyfilik ve ayrımcılığın AK Parti rejimini tanımlayan özellikler haline geldiğini' belirtti.

"TÜRKİYE'DE SERT BİR OTORİTER REJİM VAR"

Türkiye'deki yönetimi 'sert bir otoriter rejim' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün yeni bir toplumsal hareket için başlangıç olmasını umduğunu ifade etti.

Yazı, "Her gün, on binlerce Türk vatandaşı adalet istemek için yürüyor. 15 Haziran'da Ankara'dan başladık ve her gün yaklaşık 20 km yürüyerek İstanbul'a yürüyoruz. Türkiye'de yaşayan herkes için adalet ve hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz" sözleriyle başlıyor.

OHAL ŞİKAYETİ

Kılıçdaroğlu, farklı görüşlerden insanların, adalet talebiyle barışçıl bir şekilde yürüdüğünü iddia etti. CHP lideri, geçen yılın Temmuz ayında Türkiye'de bir darbe girişimi yaşandığını, bundan beş gün sonraysa AK Parti'nin  OHAL ilan edip ülkeyi kararnamelerle yönetmeye başladığını, doğru düzgün bir neden açıklanmadan 105 bin kamu çalışanının işten atıldığını yazdı.

Ülkenin Nisan ayındaysa başkanlık referanduma götürülmesinin durumu daha da kötüleştirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Adaletsizlik, keyfilik ve ayrımcılık AK Parti rejimini tanımlayan özellikler haline geldi. Bundan dolayı önce adalet istiyoruz"ifadelerini kullanıyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:32
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