Kılıçdaroğlu suç işliyor

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul yürüyüşüne tepkiler dinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun suç işlediğini belirterek “Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın” demişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, sözde ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirerek, Kılıçdaroğlu’nun yargıyı baskı altına almak suretiyle suç işlediğini dile getirmişti. Polemikleri Akit’e değerlendiren hukukçular, “Halkı sokağa çağırarak devletin kurumlarına karşı isyana teşvik eden her türlü eylem ve söylem biçimi suçtur” dediler.

PENSİLVANYA’YA YÜRÜSÜN

KHK ile yürüyüşlerin yasaklandığını Kılıçdaroğlu’nun bilmemesinin mümkün olmadığını söyleyen Avukat Cüneyt Toraman, “Ana muhalefet partisi CHP, yasadan kaynaklanan bir hakla yürümüyor, kendisine gösterilen toleransla hareket ediyor. İstanbul yürüyüşü toplumu provoke etmeye ve Türkiye’yi kaosa sokmaya yönelik bir girişimdir. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu için özel af çıkarılması için mi İstanbul’a yürüyor? Kılıçdaroğlu illa ki bir yerlere yürüyecekse Pensilvanya’ya veya FETÖ’ye kucak açan Almanya’ya yürüsün. CHP açık açık suç işliyor ve bu suça karşı gerekenler yapılmalıdır” diye konuştu.

PKK VE DERİN GÜÇLERİN DARBE PLÂNI

Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ talepli yürüyüşünün samimi olmadığına dikkat çeken Kürt siyasetçi Galip İlhaner de, “Bu yürüyüş: CHP eliyle Batı’da isyan, PKK eliyle Doğu’da ‘serhildan’ amaçlarken hedefte ise Erdoğan vardır. Türkiye’yi kaosa sürüklemeye yönelik bu yürüyüşten Kılıçdaroğlu vazgeçmelidir. PKK ve derin güçler darbe ortamı planlıyorlar ve bu planın içinde de maalesef CHP de yer alıyor” açıklamasında bulundu.

YÜRÜYÜŞ TERÖRÜ TEŞVİK EDİYOR

Avukat Hüsnü Tuna ise, “Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü halkı, Türkiye Cumhuriyeti’ne, hükümetine, yargısına yönelik isyana, 15 Temmuz gibi bir kalkışmaya teşvik edici mahiyettedir. Halkı sokağa çağırarak devletin kurumlarına karşı isyana teşvik eden her türlü eylem ve söylem biçimi suçtur ve bu suçu işleyenlere yönelik devletin gereğini yapması gerekir. Bu yürüyüş hem terörü teşvik ediyor ve hem de yeni bir darbenin zemini oluşturulmaya çalışılıyor” dedi.