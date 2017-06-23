Kılıçdaroğlu şov peşinde

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Türkiye’yi dünya siyasi arenasında zor durumda bırakmak için FETÖ tarafından tezgahlanan MİT TIR’ları ihaneti davasından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Enis Berberoğlu’na destek vermek için sözde adalet yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci bir kalkışmanın temelini atıyor. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan siyasiler, hukukçular ve akademisyenler adaletin aranacağı makamın meclis çatısı ve mahkemeler olduğunu ifade ettiler.

YÜRÜYÜŞ DEĞİL ZULME ORTAKLIK

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, şu değerlendirmede bulundu: “Kılıçdaroğlu hangi adalet için yürüyor. FETÖ’cüleri yargıdan kurtarmak için yürüyorlarsa buna adalet değil zulme ortaklık denir. Pensilvanya’nın talimatıyla yürüyorlarsa buna da FETÖ’yle siyasi ortaklık denir. CHP Grup Başkan Vekiliyken koltuğunun altına sıkıştırdığı dilekçelerle Anayasa Mahkemesine koşup gencecik kızlarımızın başörtüleriyle üniversitelerde okumalarını engelleyen Kılıçdaroğlu değil midir? İktidardaki parti kapatılmak istediğinde ‘bu ülkede iyi ki yargıçlar var’ diyen CHP değil midir? Sopaların ucuna adalet kelimesini yerleştirerek siyasi bir hile yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü 15 Temmuz rövanşını almak için adaletin arkasına sığınmaktır.”

İKİNCİ BİR KALKIŞMANIN TEMELİ

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da, şunları söyledi: “Berberoğlu’nun cezası kesinleşmedi. Bu olmadan yürüyelim diyorsanız bir şey bekliyorsunuz doğal olarak. Siz düpedüz mahkemeyi hedef almış durumdasınız. O zaman Kılıçdaroğlu bu haliyle kendisi de yargıya müdahale etmiş olmuyor mu. Bu yürüyüş, yeni bir Gezi Parkı provasıdır. Bunu çağrıştıran ilk etken daha önce hiç anmamasına rağmen Gezi’yi ancak 4. yılında hatırlaması oldu. Mesaj yerini buldu, Gezi Parkında ortalığı yakıp yıkan tüm gruplar birer ikişer Kılıçdaroğlu’nun yaktığı ateşin etrafında toplanmaya başladı.”

15 TEMMUZ’DA KAÇANLAR YÜRÜYOR

Avukat Ferhat Çakır ise, şu değerlendirmede bulundu: “15 Temmuz akşamı darbeye karşı eve kapananların şimdi yürümesi manidar. FETÖ’cüler temizlendikten sonra adalete olan güven ilk defa üst seviyelere geldi. Toplumda güven artıkça, kendini ülkenin sahibi olarak gören kesimde adalete olan güvenin azaldığını ve bu güvenin yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ülkede darbe girişimi oldu, tanklara karşı yürüyelim demiyor, tanklar görünce kaçıyor ama siyasi suçtan falan değil bir örgüt nedeniyle tutuklanan milletvekilinden dolayı ortalığı velveleye verip, kendi adaletini oluşturmaya çalışıyor. Bu kabul edilemez.”