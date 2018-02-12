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Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal bir gazeteye verdiği röportajda “Sokağa çıkalım, kapıyı, camı, pencereyi mi indirelim? CHP’de asla bu seçeneklere yer yoktur ve ben de buna izin vermem” diyerek adeta aba altından sopa gösterdi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

Muhalefette yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere cevap veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda adeta aba altından sopa gösterdi.

İSTESEK SOKAĞA ÇIKARIZ AMA...

''Tabanın bir bölümü daha sert, daha radikal ve olağanüstü halin getirdiği olağanüstü bir muhalefet istiyor. “Sokağa daha fazla çıkalım” diyorlar, örneğin. Bunu hem konuşmalarda hem alkışlarda hissediyorsunuz zaten.'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Sokağa çıkalım, kapıyı, camı, pencereyi mi indirelim? Hayır. CHP’de asla bu seçeneklere yer yoktur ve ben de buna izin vermem.'' ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • aydinaydin4 dk önce
    HEEEE Y*rakdaroglu bu defa sokak cagrisi yap senin hakkinda kamu sikayettin de bulunup sonu na kadar gidip te iceriye attirmassak bu millete yaziklar olsun o zaman. hodri meydan!
  • VatandaşVatandaş4 dk önce
    Tank top uçak ile sokağa çıkanların akibeti belli
  • AlperAlper5 dk önce
    Sıkıyorsa başkalarına akıl vereceğine önce sen kapı pencere kır.Birilerine hedef gösterdiği ortada.
  • TevfikTevfik52 dk önce
    Bekliyoruz 100 yıllık kiri temizleme fırsatımız olur inşallah
  • AddAdd1 sa önce
    Denemedinizmi lan, hadi birdaha denesenize.
  • Deniz AkaDeniz Aka1 sa önce
    Sıkıysa çıksınlar ...........
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Gel mundaroğlu sabırsızlıkla bekliyoruz. Gel chpkk nın p..
  • ahmedahmed1 sa önce
    kelaynak sürüsü kadar kaldınız maçanız yiyiyosa çıkın hadiii
  • AliAltun AliAltun 1 sa önce
    Tankla gelde o tankı senin .sen anladın
  • mkucukmkucuk1 sa önce
    okuduğunuzu anlayamama sorununuza bayılıyorum :)
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