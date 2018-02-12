Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

Muhalefette yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere cevap veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda adeta aba altından sopa gösterdi.

İSTESEK SOKAĞA ÇIKARIZ AMA...

''Tabanın bir bölümü daha sert, daha radikal ve olağanüstü halin getirdiği olağanüstü bir muhalefet istiyor. “Sokağa daha fazla çıkalım” diyorlar, örneğin. Bunu hem konuşmalarda hem alkışlarda hissediyorsunuz zaten.'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Sokağa çıkalım, kapıyı, camı, pencereyi mi indirelim? Hayır. CHP’de asla bu seçeneklere yer yoktur ve ben de buna izin vermem.'' ifadelerini kullandı.