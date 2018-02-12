Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal bir gazeteye verdiği röportajda “Sokağa çıkalım, kapıyı, camı, pencereyi mi indirelim? CHP’de asla bu seçeneklere yer yoktur ve ben de buna izin vermem” diyerek adeta aba altından sopa gösterdi.12 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
Muhalefette yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere cevap veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda adeta aba altından sopa gösterdi.
İSTESEK SOKAĞA ÇIKARIZ AMA...
''Tabanın bir bölümü daha sert, daha radikal ve olağanüstü halin getirdiği olağanüstü bir muhalefet istiyor. “Sokağa daha fazla çıkalım” diyorlar, örneğin. Bunu hem konuşmalarda hem alkışlarda hissediyorsunuz zaten.'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Sokağa çıkalım, kapıyı, camı, pencereyi mi indirelim? Hayır. CHP’de asla bu seçeneklere yer yoktur ve ben de buna izin vermem.'' ifadelerini kullandı.
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aydin4 dk önce HEEEE Y*rakdaroglu bu defa sokak cagrisi yap senin hakkinda kamu sikayettin de bulunup sonu na kadar gidip te iceriye attirmassak bu millete yaziklar olsun o zaman. hodri meydan! Vatandaş4 dk önce Tank top uçak ile sokağa çıkanların akibeti belli Alper5 dk önce Sıkıyorsa başkalarına akıl vereceğine önce sen kapı pencere kır.Birilerine hedef gösterdiği ortada. Tevfik52 dk önce Bekliyoruz 100 yıllık kiri temizleme fırsatımız olur inşallah Add1 sa önce Denemedinizmi lan, hadi birdaha denesenize. Deniz Aka1 sa önce Sıkıysa çıksınlar ........... Abdo1 sa önce Gel mundaroğlu sabırsızlıkla bekliyoruz. Gel chpkk nın p.. ahmed1 sa önce kelaynak sürüsü kadar kaldınız maçanız yiyiyosa çıkın hadiii AliAltun 1 sa önce Tankla gelde o tankı senin .sen anladın mkucuk1 sa önce okuduğunuzu anlayamama sorununuza bayılıyorum :)