Kılıçdaroğlu rotasını değiştirdi! Devamı da olacak...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 7’nci günü başladı. Geceyi Bolu-Ankara il sınırında bulunan Meşeler Yaylası mevkisinde kurulan kampta geçiren Kılıçdaroğlu, elinde taşıdığı ’adalet’ döviziyle saat 09.00’da yürüyüşe geçti.

DEVAMI DA OLACAK

Ulusal bir basın kuruluşuna açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Maltepe’den sonraki hedeflerinin ne olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Orada bitmeyecek. Devamı da olacak” dedi.

BRÜKSEL'E ORADAN WASHİNGTON'A YÜZECEK

'Devamı da olacak' açıklamasının ardından sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun AB'nin başkenti Brüksel'e yürüyeceği ve oradan da yüzerek Washington'a yüzeceği söylendi.