Kılıçdaroğlu rotasını değiştirdi! Devamı da olacak...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yürüyüş Maltepe'de bitmeyecek. Devamı da gelecek" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada AB'nin başkenti 'Brüksel'e yürüyeceği yorumları yapıldı.21 Haziran 2017 Çarşamba 11:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 7’nci günü başladı. Geceyi Bolu-Ankara il sınırında bulunan Meşeler Yaylası mevkisinde kurulan kampta geçiren Kılıçdaroğlu, elinde taşıdığı ’adalet’ döviziyle saat 09.00’da yürüyüşe geçti.
DEVAMI DA OLACAK
Ulusal bir basın kuruluşuna açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Maltepe’den sonraki hedeflerinin ne olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Orada bitmeyecek. Devamı da olacak” dedi.
BRÜKSEL'E ORADAN WASHİNGTON'A YÜZECEK
'Devamı da olacak' açıklamasının ardından sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun AB'nin başkenti Brüksel'e yürüyeceği ve oradan da yüzerek Washington'a yüzeceği söylendi.
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cemaleddin33 dk önce BU kisi daha evvelde yazdim, özenti icnde,böyle kahraman olacagini zannediyor. 69 yasina gelmis haala kisiligi oturmamis. Onun-bunun piyonu avanak biri gibi yürüyor. Nihat52 dk önce Bu fetoş beslemesini durdurun işi ciddi boyutlara taşıyacak darbecileri savunan rotasını kaybetmiş adam gevreli1 sa önce Son durak cehennem,oraya kadar gidersin Harun3 sa önce Yoksa budami rodosa yuzecek....kucuk enisteyi tutmayin koyverin gitsin hülya3 sa önce seviyeyi de iyice düşürdünüz. Aydın4 sa önce Bence boğazı da yüzerek geçmeli Murat Erdoğan4 sa önce Cehenneme kadar yolun var, git gidebildiğin kadar.... tuğrul4 sa önce Dünür bırak yaptığın rezillik ülke sınırları içerisinde kalsın.Akılsız başın zorunu ayaklara çektirme, gavurdan medet umma. Sonra sen ne için yürüyorsun Allah aşkına ? Devletin mahrem sırlarını ifşa eden bir gazetesi müsveddesi godese düştü diye mi? Allah aşkına 250 şehidin kanı seni boğacak boğacak, 2300 gazinin bedduası seni çok kötü çarpacak, bunlar için yürüse ne. Kimin kılıcını sallarsın sen? Neden kendine hıyanetçi dedittirirsin? hayda4 sa önce cehennemekadaryolunvarbaykemallll........ harun4 sa önce Edirne de Demirtaş'a da uğrayIp atina yakınlarındaki Lawrov kampına kadar devam etmek size yakışır sn.genelbaşkan