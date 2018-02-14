Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlker Başbuğ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nın siyasete alet edildiğini iddia eden Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’a yönelik gelen eleştirilerden rahatsız oldu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Olaya şuradan başlamak lazım; İlker Başbuğ terörist diye hapse atmadılar mı? Pek çok komutanı idama mahkum ettiler, sonra dediler ki; orduya kumpas kuruldu. Ne diyor İlker Başbuğ, "Afrin'de ordumuz terör örgütleriyle mücadele ediyor, bunu siyasallaştırmayın" diyor. Eee doğru diyor, giden ordu Türk ordusu, hepimizin çocukları orada mücadele ediyor. Bunu söyledi diye hesabını verecek diyor. Önce sen hesabını ver, Balyoz'un, Ergenekon'un hesabını ver.” ifadelerini kullandı.