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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlker Başbuğ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonunun siyasete alet edildiğini iddia eden Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’a yönelik gelen eleştirilerden rahatsız oldu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:51
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlker Başbuğ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nın siyasete alet edildiğini iddia eden Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’a yönelik gelen eleştirilerden rahatsız oldu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Olaya şuradan başlamak lazım; İlker Başbuğ terörist diye hapse atmadılar mı? Pek çok komutanı idama mahkum ettiler, sonra dediler ki; orduya kumpas kuruldu. Ne diyor İlker Başbuğ, "Afrin'de ordumuz terör örgütleriyle mücadele ediyor, bunu siyasallaştırmayın" diyor. Eee doğru diyor, giden ordu Türk ordusu, hepimizin çocukları orada mücadele ediyor. Bunu söyledi diye hesabını verecek diyor. Önce sen hesabını ver, Balyoz'un, Ergenekon'un hesabını ver.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:51
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. İlker Başbuğ
  3. Afrin

YORUM YAZ

  • asrınasrın1 sa önce
    daha düne kadar balyozu ergenekonu kuranların adamı baş danışmanlığınızı yapıyordu bunaklık mı başladı?
  • edep ya huedep ya hu1 sa önce
    adamın kaybetmekten şirazesi kaydı her konuşltuğunda ağzından artık küfürler çıkıyor bu siyasi meftasiyasetin yüz karası olmuştur edep haya sorunu yaşamakta ,gerçekten yaşadığı sıkıntıları küfür iftira ve edepsizlik boyutuna taşımaktadır ,inansınlar inanmasınlar bu chp yi dibe mutlaka çekecektir ;tamam din iman düşmanısın o açıkta insanların özel hayatına karşı fütursuzca saldıramazsın başbuğ hapse girdide Cumhurbaşkanımız girmedimi sen başbuğ veya bir başkası adına kimseye hakaret edemezsin ;keskin sirke küpüne zarar yolcudur abbas bağlasan durmaz son çırpınıların kk!
  • melih53melih531 sa önce
    bence önce işbankın iştiraklerinden bazısının halka açık**payların borsada anormal düşük fiyatlardan nasıl ve niçin el değiştirdiğini ve işbankın yeni dolaylı ortaklıklarından bahsetsin.**neler oluyor.işbank halkın emaneti ..chp den atanan emekli siyasetçi yöneticiler farkındamı..borsa tarihinde bir ilki yaşatıyorlar..sıra 3.iştiraktemi..***
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