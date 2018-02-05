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Kılıçdaroğlu, PYD’ye terörist diyemedi

Milletimizin Afrin Operasyonu’na verdiği kararlı tutumdan çekinerek destekliyormuş imajı veren ama açıkça PYD/YPG’yi terör örgütü olarak nitelendiremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:59
Kılıçdaroğlu, PYD’ye terörist diyemedi

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL -   AK Parti Bitlis İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan’ın “Ey Bay Kemal, PYD, YPG terör örgütü müdür, yiğitsen açıkla, PKK terör örgütü müdür yiğitsen açıkla” sözlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu tarafından hiçbir açıklama gelmedi. Kılıçdaroğlu’nun derin sessizliği, PKK/PYD’ye terör örgütü demeye dili varmıyor yorumlarına neden oldu. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu YPG’li teröristler için “Vatanlarını savunan bir oluşum” ifadelerini kullanmıştı.

En son CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin YPG’ye terör örgütü diyemeyiz sözlerini ise adeta onaylar bir tavır takınmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:59
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. YPG

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