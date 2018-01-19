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Kılıçdaroğlu, PKK ile gizli buluşacak!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, yarın da Almanya’da PKK’lı isimlerle gizli bir toplantıda görüşerek yeni liste ve talimatlar alacağı iddia edildi.

19 Ocak 2018 Cuma 04:52
Kılıçdaroğlu, PKK ile gizli buluşacak!

SELİM YAZICI / ANKARAGeçtiğimiz ay İngiltere’de PKK’nın uzantısı DPI ile görüşüp hemen ardından İstanbul İl Başkanlığı’na PKK’ya yakın bir ismi getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, yarın da Almanya’da PKK’lı isimlerle gizli bir toplantıda görüşerek yeni liste ve talimatlar alacağı iddia edildi. Akit’in edindiği bilgiye göre, lüks bir otelde düzenlenecek gizli buluşmanın detayları, Almanya’daki CHP örgütlerine bile verilmedi. Partilerinin PKK çizgisine kaymasından rahatsız olan bazı CHP örgütlerinin, Almanya’daki programa katılmayarak tepkilerini ortaya koyacakları öne sürüldü.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 04:52
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