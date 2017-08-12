Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu partisinin tekzibini unutup, yine çark etti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce partisinin tekzip açıklamasını unutarak "Türkiye can güvenliği yok" demeyi sürdüreceğini söyledi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:27
Kılıçdaroğlu partisinin tekzibini unutup, yine çark etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Focus dergisine verdiği tartışma yaratan mülakatı savundu.

"BEN O SÖZLERİ MECLİS'TE DE SÖYLEDİM"

"Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığına dair" sözlerini sadece Alman dergisinde değil, daha önce birçok kez TBMM Genel Kurulu'nda ve partisinin grup toplantılarında da dile getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, buna karşın Almanların Türkiye'ye gelmesinin güvenliği olmadığı şeklinde bir ifadesinin olmadığını vurguladı.

"BANA KARŞI BEL ALTI KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR"

Kılıçdaroğlu, AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın çok tartışılan çıkışının gündemden düşürülmesi amacıyla kendisine karşı bel altı bir kampanya yürütüldüğünü iddia ederek, "OHAL devam ettiği sürece Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur demeye devam edeceğim." dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:27
  1. chp
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. SİYASET Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    86 kaçak göçmen yakalandı
    1. 86 kaçak göçmen yakalandı
    2. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tam 8..
    3. Suriye'ye götürülmek istenen 4 'drone'..
    4. İran sınırına inşa edilecek duvar kışa..
    5. Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını..
    6. Kocamı Kemal Kılıçdaroğlu yaktı!
    7. Gaziantep'te kedileri silahla vurup..
    8. CHP'li Haluk Koç görevini bırakacağını..
    9. Resmi sonuçlar açıklandı, başkanlık..
    10. Galatasaray'dan Emre Mor bombası!..
    11. Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için..
    12. Suriye'de intihar saldırısı: en az 25..
    13. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
    14. Hitler'in elinden zor kaçmış! 113..
    15. Böylesi görülmedi! İşçi bulabilmek..
    16. Adıyaman'da katliam gibi kaza! 2 ölü
    17. Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli..
    18. Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler..
    19. İngiltere'de sahile geldiklerinde bu..
    20. Üzümü dünyaya hava yoluyla gönderilecek
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması