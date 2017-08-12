Kılıçdaroğlu partisinin tekzibini unutup, yine çark etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Focus dergisine verdiği tartışma yaratan mülakatı savundu.

"BEN O SÖZLERİ MECLİS'TE DE SÖYLEDİM"

"Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığına dair" sözlerini sadece Alman dergisinde değil, daha önce birçok kez TBMM Genel Kurulu'nda ve partisinin grup toplantılarında da dile getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, buna karşın Almanların Türkiye'ye gelmesinin güvenliği olmadığı şeklinde bir ifadesinin olmadığını vurguladı.

"BANA KARŞI BEL ALTI KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR"

Kılıçdaroğlu, AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın çok tartışılan çıkışının gündemden düşürülmesi amacıyla kendisine karşı bel altı bir kampanya yürütüldüğünü iddia ederek, "OHAL devam ettiği sürece Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur demeye devam edeceğim." dedi.