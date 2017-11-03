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Bol bol tazminat ödeyen Kılıçdaroğlu, parayı nereden buluyor?

Emin Pazarcı, bugünkü yazısında CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı sürdürdükleri nefret diline değinerek ''İşte bu tam bir yavuz hırsız tavrı'' dedi.

03 Kasım 2017 Cuma 09:01
Bol bol tazminat ödeyen Kılıçdaroğlu, parayı nereden buluyor?

Kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP’lilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı giriştikleri çirkin üslup artık sınırları aşmış durumda. Erdoğan’ın şahsına ve hatta ailesine varacak kadar hakaret etme cüretini kendisinde bulan Kılıçdaroğlu ve CHP’li isimler, Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı’nın gündemindeydi.

Pazarcı, ‘Faşist diktatör bozuntusu’ başlıklı bugünkü köşe yazısında son olarak CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı söylediği ‘Faşist diktatör’ ifadesi üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin çirkin yüzlerini ortaya koydu.

TEZCAN’IN DOKUNULMAZLIĞI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının ‘Faşist Diktatör’ diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Pazarcı ''Ama dokunulmazlığı var, işe yaramaz. Sadece hakkında bir fezleke düzenlenir, yargılama yapılabilmesi için milletvekilliğinin sona ermesi beklenir'' dedi.

YANINA KÂR KALACAK

CHP’li Tezcan hakkında ayrıca tazminat davasının da açılabileceğini yazan Pazarcı ''O durumda da belki bir miktar para cezasına mahkûm olur. O parayı ise kendisi ödemese bile, ödeyecek bir partili mutlaka bulunur. Tezcan’ın, Cumhurbaşkanı’na ettiği hakaret de yanına kâr kalır'' dedi.

KILIÇDAROĞLU GİBİ BİR ÖRNEK VAR

CHP’lilerin önünde Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir örnek olduğunu aktaran Pazarcı ''Sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında pek çok dava açılıyor, bol bol tazminat ödüyor. Bu paralar da kimi zaman “yardım”, kimi zaman da Kayseri örneğinde olduğu gibi “sucuk ekmek” olarak vatandaşa gidiyor. Kılıçdaroğlu cebinden mi veriyor bu paraları? İşte bu konu tam bir muamma!'' dedi.

Emin Pazarcı Kılıçdaroğlu’nun bu tazminatları kendisinin ödediğine yönelik hiç bir bilginin olmadığının altını çizdi.

CHP’DE ATIŞ SERBEST

CHP’deki çarkın böyle döndüğünü aktaran Pazarcı ''Söz konusu Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Makamı olduğunda atış serbest! Hakaretin, suçlamanın bini bir para!'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör bozuntusu’ dediğini hatırlatan Pazarcı ''Yetmedi, ‘şeref ve namus’ kavramlarını işin içine kattı.  Hakareti bir meziyet gibi yüceltip, kürsüden herkese ilan etti'' dedi.

‘Kılıçdaroğlu neler demedi ki?’ diyerek yazısına devam eden Pazarcı, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı’na en hassas olduğu yerden saldırıp, “Müslüman değil” ifadesini bile kullanabildiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÇİRKİN SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu’nun hızını alamayıp, kameralar karşısında Erdoğan için ''Ona zihinsel engelli demek bile biraz ödüllendirmek olur galiba. 'Akılsız' demek en iyisi'' İfadelerini kullandığını hatırlatan Pazarcı ''İşte CHP’lilerin önünde böyle bir örnek var. Kılıçdaroğlu’na bakınca, Bülent Tezcan ve benzerlerinin söyledikleri sözleri yadırgamamak gerekir. Çünkü, Kemal Bey’in övünerek topluma sunduğu 'Yeni CHP’de' bu tür davranışlar pirim yapıyor'' dedi.

TAM BİR YAVUZ HIRSIZ TAVRI

Asıl yadırgadığı şeyin, CHP’lilerin dillerine sakız ettiği, ‘Gerginliği Erdoğan körüklüyor’ suçlamaları olduğunu belirten Pazarcı ''İşte bu da tam bir 'Yavuz Hırsız' tavrı'' dedi.

Pazarcı, yazısının devamında şunları aktardı;

''Ne yapmış Erdoğan, konuşmalarına Kemal Bey’in annesini mi karıştırmış? CHP’lilerin şeref ve namuslarını mı işin içine katmış? Onlara yönelik olarak “akılsız, geri zekalı” gibi sözler mi sarf etmiş? Sahi, ne yapmış ve hangi hakarette bulunmuş?''

Pazarcı, Kılıçdaroğlu’nun 'Başkanlık Sistemi kan dökmeden bu ülkede gerçekleşmez' sözlerini hatırlatarak, '' 'Erdoğan gel bakalım, el mi yaman, bey mi yaman' cevabını mı vermiş? Yoksa, 'sokak gösterileri haktır' diyen Kılıçdaroğlu’nun karşısına ‘yürüyün’ diyerek, başka kitleleri mi yönlendirmiş?'' dedi.

CHP GRUP TOPLANTILARINDAKİ SEVİYE

Yazısının son bölümünde ''Bu ülkedeki gerginliğin kaynağı belli'' diyen Pazarcı ''Cevabını merak eden, bir salı günü TBMM’ye gidip, CHP Grup Toplantısı’na katılsın. Dişini sıkıp, Kemal Bey’i dinlesin. Oradaki seviyeyi görsün. Sonra da elini vicdanına koyup, gerekli değerlendirmeyi yapsın, ‘Faşist diktatörün’ hüküm sürdüğü bir ülkede, o lafların binde biri sarf edilebilir mi acaba?'' diye sordu.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:01
  1. Emin Pazarcı
  2. Emin Pazarcı yazıları
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
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