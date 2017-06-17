Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ölüm orucuna başladı.17 Haziran 2017 Cumartesi 15:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başladı.
Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü eleştiren Celal Kılıçdaroğlu, CHP'li Aydın Belediyesi'ndeki FETÖ ve yolsuzluk iddialarını da gündeme getirdi.
Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, abisine sert sözlerle yüklendi.
Adalet pankartıyla İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Celal Kılıçdaroğlu, " Teröristleri serbest bırak diyen bir abim var Allah kahretsin" diye yazdı.
Müge Anlı'ya seslenen kardeş Kılıçdaroğlu, "Burdan Müge Anlı ya sesleniyorum eski abimi bulup getirsin ben hain abi istemiyorum" notunu paylaştı.
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İhsan5 sa önce Aynı aileden de olsa akıllı olan oluyor.... Ölüm Orucu, Ramazan Orucu, Muharrem Orucu, Celal Orucu, Vesayre5 sa önce Âbi boş ver ölsün yaa! Şehit olur! Nasıl olsa bunların şehitlik anlayışı da değişik! Boss yoluna gidene de şehit diyorlar! muhabir7 sa önce Ck nın tivit lerini okuyun süber zeki aile.VAH ! VAH ! VAH BENİM ÜLKEME Merhum SABANCI BABA,dan !!! Ibrahim ak8 sa önce ramazan ayında ölüm orucu nedir?notmal oruçtutsana Kizilbas8 sa önce Sengeberlanhayvan.. Oğuzsoylu9 sa önce onurlu ve onuru olan birisi kendi vatanını gidip elin gavuruna ispiyonlamaz ancak vatan hainleri yapar. Hsn 10 sa önce Çok doğru diyorsun kardeş. ölüm dieti deseler uygun olur. Açlık grevi. Yemeksizlik isyanı, ne biliyim Türkçemiz bu kadar mı fakir veya hasta ki doğru teşhis konuşamıyor. Sonra insanların doğru düşünmesini beklemeyin Berat10 sa önce Bunlar ailecek mi MaL arkadaş :) Selçuk10 sa önce Celal abi boşver Kemali değmez YASİN12 sa önce Sen niye gaza geldin ki şimdi taze açılımcı?