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Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ölüm orucuna başladı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 15:14
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başladı.

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü eleştiren Celal Kılıçdaroğlu, CHP'li Aydın Belediyesi'ndeki FETÖ ve yolsuzluk iddialarını da gündeme getirdi.

Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, abisine sert sözlerle yüklendi.

Adalet pankartıyla İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Celal Kılıçdaroğlu, " Teröristleri serbest bırak diyen bir abim var Allah kahretsin" diye yazdı.

Müge Anlı'ya seslenen kardeş Kılıçdaroğlu, "Burdan Müge Anlı ya sesleniyorum eski abimi bulup getirsin ben hain abi istemiyorum" notunu paylaştı.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:14
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. fetö
  3. Celal Kılıçdaroğlu
  • İhsanİhsan5 sa önce
    Aynı aileden de olsa akıllı olan oluyor....
  • Ölüm Orucu, Ramazan Orucu, Muharrem Orucu, Celal Orucu, VesayreÖlüm Orucu, Ramazan Orucu, Muharrem Orucu, Celal Orucu, Vesayre5 sa önce
    Âbi boş ver ölsün yaa! Şehit olur! Nasıl olsa bunların şehitlik anlayışı da değişik! Boss yoluna gidene de şehit diyorlar!
  • muhabirmuhabir7 sa önce
    Ck nın tivit lerini okuyun süber zeki aile.VAH ! VAH ! VAH BENİM ÜLKEME Merhum SABANCI BABA,dan !!!
  • Ibrahim akIbrahim ak8 sa önce
    ramazan ayında ölüm orucu nedir?notmal oruçtutsana
  • KizilbasKizilbas8 sa önce
    Sengeberlanhayvan..
  • OğuzsoyluOğuzsoylu9 sa önce
    onurlu ve onuru olan birisi kendi vatanını gidip elin gavuruna ispiyonlamaz ancak vatan hainleri yapar.
  • Hsn Hsn 10 sa önce
    Çok doğru diyorsun kardeş. ölüm dieti deseler uygun olur. Açlık grevi. Yemeksizlik isyanı, ne biliyim Türkçemiz bu kadar mı fakir veya hasta ki doğru teşhis konuşamıyor. Sonra insanların doğru düşünmesini beklemeyin
  • BeratBerat10 sa önce
    Bunlar ailecek mi MaL arkadaş :)
  • SelçukSelçuk10 sa önce
    Celal abi boşver Kemali değmez
  • YASİNYASİN12 sa önce
    Sen niye gaza geldin ki şimdi taze açılımcı?
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