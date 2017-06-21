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Kılıçdaroğlu o soruya cevap vermemek için fena kıvırdı

Muhabirin ısrarlı sorusuna cevap veremeyen Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında zor anlar yaşadı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:51

FOX Tv'de yaynlanan İlker Karagöz'ün programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu muhabirin sorusunu geçiştirmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin mahkemelere müdahale ettiğini, elinde belge olduğunu söylemişti.

CEVAP VEREMEDİ

Sunucu Karagöz, bu iddiaları hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na o belgeyi ne zaman açıklayacağı sordu. 

Israrlı sorulara rağmen konuyu geçiştirmeye çalışan Kılıçdaoğlu o tarihi açıklayamadı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:51
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Chp
  • Nur Nur 1 sa önce
    Yalan ya bu adam hasta ya bunu ciddiye almayın ekranda gördüğüm yerde zaplıyorum ciddiye amayın kukla
  • Davut çakırDavut çakır1 sa önce
    ÜLE K.K BİR KONTROLLÜ DARBE DİYON, BIR DE HAİN DARBE. ANLAMADIM GİTTİ. BİZİM KÖYDEKİFİRILDAKLARI GEÇTIN BERAT ALBAYRAK' A MEKTUP YAZCAMSENİ RÜZGAL GÜLÜ OLARAK IŞE ALMASINI YAZİCAM. DAHİ BENHARAM YEMEM DERSİN AMMA SENIN UFAKLI TORUNU YADA BAŞKAKARABULUTUN TÖRUNLARİNDAN KOYAESİN.
  • Erkan EsertaşErkan Esertaş1 sa önce
    Yani kontrollü darbeydi KeMal şimdi hain darbe girişimi oldu..
  • ismailatillaismailatilla2 sa önce
    Bu avanağın aradığı adalet silivride kodeste!..verin istediği adaleti boşa nalları eskimesin!..
  • abdoabdo2 sa önce
    bu şerefsiz chpkk nın sermayesi bitti iflas etti. artık sermayeleri hep yalandan ibaret
  • abdoabdo2 sa önce
    dansöz nanadan iyi kıvırıyor şerefsiz chpkk
  • Dobro jutroDobro jutro3 sa önce
    Alo fatih
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Olmayan Belgeleri, Nasıl Göstersin, Yalancı.
  • pınarpınar4 sa önce
    gözümüzün önünde adaletsizlik konvoy halinde geçiyor daha ne kadar seyirci kalacağız bu prokatif olaylara yürüyüşlere hesabı sorulsun acilen
  • ErsinErsin4 sa önce
    Erdogan bi ciksin cevap versin eger kkispat ederse istifa edecekmi etmiyecekmi, kk ispat edemezsem istifa ederim dedi cünki.
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