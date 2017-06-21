Kılıçdaroğlu o soruya cevap vermemek için fena kıvırdı

FOX Tv'de yaynlanan İlker Karagöz'ün programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu muhabirin sorusunu geçiştirmeye çalışırken zor anlar yaşadı.



Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin mahkemelere müdahale ettiğini, elinde belge olduğunu söylemişti.



CEVAP VEREMEDİ



Sunucu Karagöz, bu iddiaları hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na o belgeyi ne zaman açıklayacağı sordu.



Israrlı sorulara rağmen konuyu geçiştirmeye çalışan Kılıçdaoğlu o tarihi açıklayamadı.