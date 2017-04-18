Kılıçdaroğlu milletin iradesini hiçe saydı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan 'hayır' çıktığının açık kanıtıdır. Tarihin 'mühürsüz seçim' olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, twitter hesabından 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

OHAL koşullarında, baskılara rağmen milletin sandıklara gidip, ülkesinin geleceğine sahip çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, bunun için herkese teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da hükümet ve YSK iş birliğinde, milli iradeye darbe yapıldığını ileri sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her oyun peşine düşecek, tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız. YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan 'hayır' çıktığının açık kanıtıdır. Adalet yerini bulana kadar durmayacağız. Tarihin 'mühürsüz seçim' olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır."

Kaynak: AA